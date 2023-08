Islas Malvinas: la ventana que abrió Ucrania que favorece a Argentina

Tras el rechazo del Gobierno argentino a ejercicios militares de Gran Bretaña en las Islas Malvinas, el secretario de Malvinas, Guillermo Carmona, en Metaverso, programa de Ciudadano.News, afirmó que Argentina posee "una gran oportunidad diplomática" para pedir ante el mundo la integridad territorial, producto de que la "Unión Europea reconoce la guerra entre Ucrania y Rusia".

Al respecto del rechazo político acerca de los ejercicios militares en Malvinas, el funcionario nacional citó la resolución de Naciones Unidas sobre la fácil circulación del Atlántico Sur, que Gran Bretaña incumple cuando realiza sus operativos militares.

“En Islas Malvinas rige la resolución de Naciones Unidas que considera que el Atlántico Sur es zona de fácil circulación y que no debe estar sujeta a ningún tipo de militarización. Además, por otra resolución de la asamblea general, la 3.149, establece que no pueden las partes en esta disputa por soberanía en Malvinas, Reino Unido y Argentina realizar acciones bilaterales”, aseguró el secretario de Malvinas.

-¿Cómo está compuesta la población que vive en Malvinas?

-En Malvinas hay una población de poco más de 3 mil habitantes, de esos hay 1.500 efectivos de las fuerzas armadas, lo que es una desproporción absoluta, ya que habla de uno de los territorios con mayor cantidad de militares por habitante.

-¿Cómo se denominan estas acciones militares de Gran Bretaña?

-En el caso de la diplomacia, lo consideramos como provocación. En este caso, informaron que es un ejercicio que implicaba la participación de fuerzas de tierra, mar y aire. El mismo partía de la hipótesis de la recuperación de las islas, dando a entender que a nivel de un proceso de recuperación de las islas tras la ocupación del enemigo. Son provocaciones que Argentina las responde como corresponde por la vía diplomática, sin entrar en el polo de la provocación.

-las Islas Malvinas han sido y son un gran recurso económico para Gran Bretaña, ¿cómo Argentina puede pedir las regalías de la extracción de sus recursos naturales?

-La protesta internacional es muy importante, primero, porque preserva los derechos, segundo, porque genera un contexto en los contextos internacionales de rechazo del incumplimiento al derecho internacional de parte Gran Bretaña. Además, tiene que haber un mayor compromiso en controlar lo qué hacen las empresas europeas esa área. A la Unión Europea le pedimos mayor compromiso y la declaración que obtuvimos semanas atrás fue muy importante. Porque nos permite profundizar este pedido para controlar la participación en actividades que son consideradas ilegales.

¿Cómo ha impactado la declaración de la Unión Europea tras el revuelo que se armó?

-Hubo una mención confusa en algún medio argentino. Argentina consiguió, junto a los países de nuestra región, que por primera vez con una declaración de la CELAC en la cumbre europea que haya un párrafo referido a Malvinas. El tema Malvinas vuelve a estar en la agenda de nuestra relación con la Unión Europea.

- ¿Cree que este cambio de la Unión Europea con la cuestión de Malvinas se da en el contexto de la guerra de Rusia y Ucrania?

-No, la guerra de la Ucrania y la reacción de la comunidad internacional ha llevado a que se ponga nuevamente en valor en el plan internacional, la importancia del principio de integridad territorial. Hay una sensibilidad social en el mundo respecto de la integridad territorial, situación que es muy favorable para la Argentina y que bloques internacionales, como la Unión Europea, no pueden ignorar. Europa dice que en Ucrania hay violación a la integridad territorial y como consecuencia no pueden apartarse de la problemática porque el contexto ayuda.