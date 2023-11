Henry Kissinger, reconocido y controvertido diplomático estadounidense, ex Secretario de Estado y académico en la universidad de Harvard, falleció a la edad de 100 años, informó la consultora geopolítica que lleva el nombre del pensador de las relaciones internacionales, Kissinger Associates Inc. El ex asesor presidencial murió en su casa, en el estado de Connecticut.

Salto a la fama

Kissinger saltó a la notoriedad siendo el 56º Secretario de Estado y por obtener el premio Nobel de la Paz. En palabras de muchos analistas internacionales: “ayudó a crear el orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial”, y “posicionar con éxito a Estados Unidos frente a algunos de sus desafíos de política exterior más complicados”.

Kissinger, académico e intelectual de la Geopolítica

Antes de su desempeño gubernamental como jefe de la diplomacia de Washington y asesor presidencial, Kissinger ejerció la docencia e investigación en la Universidad de Harvard, donde dirigió el Seminario Internacional de Política Exterior, de 1952 a 1969. A lo largo de esos años de actividad académica, recibió varios premios y reconocimientos.

También, por sus servicios a la Casa Blanca y sus aportes a la geopolítica global, se le otorgó la Estrella de bronce del ejército estadounidense, el Premio Nobel de la Paz en 1973 y la Medalla Presidencial de la Libertad en 1977.

El camino de Kissinger en la arena política

Kissinger ejerció funciones, primero, como asesor de Seguridad Nacional y luego tomó el papel de Secretario de Estado durante las administraciones de los presidentes Richard Nixon y Gerald Ford. Durante estas administraciones, el ex asesor, jugó un rol decisivo en la apertura de relaciones fluidas con China y fue un interlocutor destacado de la agenda de distensión con la Unión Soviética, lo que redujo las tensiones bipolares durante la última década de la Guerra Fría.

Kissinger junto a Richard Nixon

Kissinger y su influencia en Chile

Durante la proliferación en Latinoamérica de los regímenes de facto de tinte militar, Kissinger habría influido sobre Nixon para que articulara las condiciones propicias y respaldara a las fuerzas armadas trasandinas en la ejecución del golpe de Estado sobre el gobierno, democráticamente elegido, del presidente Salvador Allende, durante 1973. De acuerdo a documentos recientemente desclasificados, del Archivo de Seguridad Nacional, quedaron declaraciones textuales donde Kissinger observó: "No veo por qué tenemos que quedarnos quietos y ver cómo un país se vuelve comunista por la irresponsabilidad de su propia gente".

Posteriormente, se ha especulado, que hizo caso omiso de los informes sobre las atrocidades cometidas en materia de derechos humanos por el régimen militar. En 1976, de acuerdo a los archivos dados a conocer, le dijo a Pinochet: "Queremos ayudarte, no perjudicarte. Prestaste un gran servicio a Occidente al derrocar a Allende".

Kissinger y su relación con Argentina

Kissinger mantuvo comunicación fluida con la dictadura militar argentina de 1976-83 y destacó la actitud de "acabar" con el “terrorismo insurgente”, más allá de los crímenes de lesa humanidad acaecidos contra la ciudadanía, según lo asentado en los archivos desclasificados del Departamento de Estado.

Se supo que el asesor se enfrentó a las críticas de otros funcionarios estadounidenses, de ese entonces, que se enfurecieron y le reprocharon por la asistencia pública de Kissinger al Mundial de Fútbol de 1978, en Argentina, como invitado personal del dictador Jorge Rafael Videla.

Otros episodios de relevancia en su carrera, fueron los esfuerzos de Estados Unidos, bajo la égida del pensador, por limitar el alcance de la guerra árabe-israelí de 1973.

Kissinger junto a Le Duc Tho, negociador de Vietnam, en París, cuyo Acuerdo puso fin a la guerra en Indochina. Ambos recibieron el Nobel de la Paz

Kissinger también desempeñó un papel importante en las negociaciones que condujeron a los Acuerdos de Helsinki de agosto de 1975, pacto firmado por 35 países que dio pie a la futura Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa (OSCE), la cual, sirvió para establecer un equilibrio de poder frente al bloque comunista.

"La Diplomacia", considerado un 'ABC' de las relaciones internacionales

Tras años de actividad en la arena internacional, fundó Kissinger Associates, una consultora internacional de la que fue presidente por largo tiempo. A su vez, se dedicó a dar conferencias de alto nivel, escribir bibliografía académica y ser centro de consulta de las principales figuras de la geopolítica a lo largo de las últimas 3 décadas.