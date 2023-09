Un pequeño grupo de pescadores se encontraron con un hallazgo inesperado y sorprendente. El descubrimiento de una ballena fallecida de 20 toneladas y 15,5 metros en la costa del departamento de Colonia, Uruguay. El hecho, sorprendió a la población local y llamó la atención de la comunidad mundial dedicada al estudio de la fauna marina.

El descubrimiento

Según lo trascendido, el enorme cuerpo del cetáceo fue avistado, por primera vez, el viernes pasado. Sin embargo, recién este pasado martes, funcionarios del gobierno ríoplatense lograron arribar al lugar, de difícil acceso, e identificar la especie de la gigantesca criatura.

De acuerdo a los especialistas, se trata de una ballena azul, considerada la variedad de mamíferos más grandes del reino animal y por su estado de descomposición, se comprobó que habría perecido hace, al menos, 10 días.

“Es una ballena que anda alrededor de las 20 toneladas más o menos. Mide 15,5 metros de largo y 3,4 de ancho”, explicó el referente de la reserva de animales Kerayvoty, Julio Medina.

De acuerdo a los datos registrados, la última vez que se vio un tipo de ballena como esta en Uruguay fue hace un siglo.

Investigación forense

A su vez, Jaime Coronel, director de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, dijo que “un equipo de técnicos irá al lugar entre hoy y mañana para estudiar la ballena”.

Si bien, todavía debe realizarse un estudio de tipo forense para determinar la causa de fallecimiento del cetáceo, se especula, por algunos indicadores vistos, que habría padecido algún tipo de influenza que deterioró progresivamente su condición hasta ocasionarle la muerte.

“No es un animal que haya estado en otros países donde se reportara que padecía influenza, por lo cual estimaríamos considerando en principio que no tiene una relación con otros casos, porque no hay un reporte anterior, siendo que esta enfermedad afectó a Chile y a Argentina en lugares donde estos animales están mucho más presentes”, señaló Coronel.

Por último, explicó que el cuerpo de la ballena azul será enterrado, una vez finalizada la investigación, en el marco de “una operación que se estima bastante compleja”.