Ganó el oro olímpico y ahora está presa en Rusia por tráfico

Brittney Griner, medallista de oro olímpica y estrella de la WNBA, la liga femenina de básquet estadounidense, fue sentenciada a nueve años de prisión por contrabando de drogas con intención criminal en Rusia. Además, recibió una multa de 1 millón de rublos, que representan cerca de USD 16.000. El caso generó indignación es EE.UU.

El caso

Griner llegó a Moscú el 17 de febrero. Entre su equipaje llevaba cartuchos de vapeo con aceite de cannabis. Por ese motivo fue detenida por tráfico. Con la intención de disminuir la sentencia, se declaró culpable.

Frente a la Corte, la basquetbolista expresó: “cometí un error honesto y espero que su fallo no termine con mi vida aquí. Sé que todos siguen hablando de peón político y de política. Pero espero que eso esté lejos de esta sala del tribunal”. Posteriormente aseguró que "no tenía intención de infringir ninguna ley rusa. No tenía intención. No conspiré ni planeé cometer este delito. Es por eso que me declaré culpable de mis cargos. Entiendo todo lo que se ha dicho en mi contra, los cargos en mi contra y por eso me declaré culpable. Pero no tenía la intención de violar ninguna ley rusa".

Los abogados de Griner, Maria Blagovolina y Alexander Boykov, aseguraron que apelarán la condena en los próximos días. "Estamos muy decepcionados por el veredicto. Como profesionales del derecho, creemos que la corte debe ser justa para todos, independientemente de su nacionalidad. El tribunal ignoró por completo todas las pruebas de la defensa. Y, lo que es más importante, la declaración de culpabilidad”, dijeron.

La reacción de Biden

"Hoy, la ciudadana estadounidense Brittney Griner recibió una sentencia de prisión que es un recordatorio más de lo que el mundo ya sabía: Rusia está deteniendo injustamente a Brittney. Es inaceptable, y pido a Rusia que la libere de inmediato para que pueda estar con su esposa, seres queridos, amigos y compañeros de equipo", expresó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Al mismo tiempo, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, aseguró que el fallo "pone de relieve nuestras importantes preocupaciones con el sistema legal de Rusia y el uso que hace el gobierno ruso de las detenciones injustas para promover su propia agenda, utilizando a los individuos como peones políticos".

¿Un intercambio de prisioneros?

En las últimas horas, comenzó a circular la posibilidad de que Estados Unidos proponga un intercambio por Griner. Desde la cadena CNN aseguraron que Biden ofreció intercambiar a la basquetbolista y al exmarine condenado por espionaje en Rusia, Paul Whelan, por Viktor Bout, un importante traficante de armas ruso detenido en EE.UU. que paga una condena de 25 años.