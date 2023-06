Theodore "Ted" Kaczynski, el terrorista conocido como 'Unabomber', falleció mientras se encontraba en prisión en Carolina del Norte. Según informaron las autoridades, fue hallado en su celda desvanecido por lo que se lo traslado al centro médico de la cárcel federal de Butner y los motivos de su deceso no se revelaron.

¿Quién era Unabomber?

Nacido en Chicago, en 1942, hijo de católicos polacos de segunda generación, un fabricante de salchichas y una ama de casa, de muy chico demostró tener una inteligencia privilegiada que le permitió ingresar a la Universidad de Harvard. A los 25 años, ya era profesor asistente en la Universidad de Berkeley.

Sin embargo, abandonó la vida académica y se fue a vivir a una pequeña cabaña rural en el estado de Montana. Desde allí, comenzó una cruzada contra la tecnología. Entre 1978 y 1995 envió 16 cartas bomba a universidades y aerolíneas que causaron tres muertes y que 23 personas resultaran heridas.

Como no conocía a ninguna de sus víctimas, el FBI no lograba dar con el terrorista. Se ganó el sobrenombre de Unabomber a partir de la designación de las autoridades que lo llamaron “University and Airline Bomber" (bombardero de Universidades y Aerolíneas).

Theodore "Ted" Kaczynski

En 1995 envió a The Washington Post y The New York Times un manifiesto contra la tecnología por medio de las autoridades y prometió que si era publicado dejaría de enviar cartas bomba. La publicación generó que su hermano identificara una de las expresiones que utilizaba, por lo que el FBI centró su investigación en Kaczynski, hasta que lo detuvo.

Durante el allanamiento, se encontraron elementos utilizados para la creación de las bombas. Pero además, el diario personal del terrorista relataba la forma en que las había preparado y otros detalles de los atentados.

La condena

Kaczynski cumplía ocho cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Durante su estadía en la cárcel, fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide, aunque él rechazaba la idea de ser considerado un enfermo mental. De hecho, cuando sus abogados intentaron presentar una defensa por demencia, los despidió.