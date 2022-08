Descubren documentos clasificados en la casa de Trump

La residencia del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, resultó allanada y los agentes federales que participaron de la acción se llevaron una “importante cantidad de documentos clasificados”, según informan fuentes judiciales.

Los hechos

El domicilio allanado es un complejo en Mar-a-Lago, Palm Beach. La documentación encontrada está relacionada con sospechas de violaciones a la Ley de Espionaje de Estados Unidos, pero no se detalla el contenido específico de los archivos.

Por su parte, Trump cuestionó el allanamiento y exigió que se liberen los documentos de manera inmediata, recibiendo el apoyo de otros miembros del Partido Republicano.

“No solo no me opondré a la publicación de documentos... voy un paso más allá al animar a la publicación inmediata de esos documentos”, escribió en su plataforma Truth Social, creada porque su cuenta de Twitter fue suspendida. Además, agregó que la búsqueda del FBI es “antiestadounidense, injustificada e innecesaria”.

La decisión del Departamento de Justicia de hacer pública la orden de allanamiento y sus resultados sorprendió a todos. Normalmente, este documento permanece sellado durante una investigación. Sin embargo, el fiscal general, Merrick Garland, aclaró que “el interés claro y poderoso del público en comprender lo que ocurrió en estas circunstancias pesa mucho a favor de la revelación”. Al mismo tiempo, aseguró que él aprobó personalmente el allanamiento y que fue una decisión que no se tomó a la ligera.

Según Trump, es todo mentira

El diario The Washington Post aseguró que algunos de los documentos estarían relacionados con el arsenal nuclear estadounidense, pero el exmandatario negó rotundamente eso: "El tema de las armas nucleares es un engaño, al igual que Rusia, Rusia fue un engaño, los dos juicios políticos fueron un engaño, la investigación de Mueller fue un engaño y mucho más", expresó Trump en su red social.

Esta investigación se une a la que analiza la responsabilidad del expresidente durante el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.