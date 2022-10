Día Mundial del Cambio Climático: claves para comprender la gravedad actual

Cada año, cerca de 190 millones de personas terminan afectadas por fenómenos meteorológicos extremos en países en vías de desarrollo. Pero los principales responsables continúan sin hacerse cargo del impacto climático que pueden producir. Estos responsables son los países más ricos, según puede leerse en el informe 'The Cost of Delay', elaborado por Loss and Damage Collaboration, un grupo de más de 100 investigadores, responsables y activistas de todo el planeta.

La investigación pone el foco en la desigualdad climática: según las cifras que arroja el estudio, el 79% de las muertes provocadas por los fenómenos meteorológicos se produce en los países en desarrollo, mientras que los países más ricos son los que más contaminan.

Es por esto que cada 24 de octubre se conmemomra el Día Internacional del Cambio Climático. En ese sentido, el documento elaborado por Loss Damage destaca de qué manera los países de ingresos altos han ido posponiendo los esfuerzos para proporcionar financiación específica para que los países más pobres puedan soportar los costos de una crisis climática que supera a todos.

El análisis demuestra que en la primera mitad de este año, seis empresas de combustibles fósiles tuvieron ganancias que podrían cubrir el costo de los fenómenos meteorológicos extremos, y que aun así tendrían 70 mil millones de dólares en beneficios.

Las pérdidas económicas provocadas por el cambio climático, que vienen sufriendo 55 países vulnerables del mundo durante los primeros 20 años de este siglo, ascienden a 500 mil millones de dólares. Mientras tanto, las ganancias de las petroleras siguen subiendo, con un resultado nefasto para los países más necesitados.

Loss Damage Collaboration afirma que, desde 1991, el 79% de las muertes provocadas por los fenómenos meteorológicos extremos se produjeron en países en desarrollo, donde vive el 97% del total de personas afectadas. El análisis demuestra también que estos fenómenos se duplicaron en este período, con lo que los fallecidos ascienden a 676.000 personas: todo el continente africano produce menos del 4% de las emisiones totales. De hecho, el Banco Africano de Desarrollo informó recientemente que ese continente estaba perdiendo entre el 5 y el 15% de crecimiento del PBI per cápita, precisamente por efecto del cambio climático.

Desde Bangladesh, el director del Centro Internacional por el Cambio Climático, Saleemul Huq, dijo que "he asistido a todas las cumbres organizadas, y he presenciado personalmente la resistencia de los países desarrollados a todos los intentos de los países vulnerables de debatir sobre las Pérdidas y Daños producidos por el cambio climático inducido por el ser humano. Si no se incluye en la agenda a partir de la COP27, el CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático) habrá incumplido sus responsabilidades".

El documento de Loss and Damage afirma que cada décima de grado que se suma al calentamiento global significa que habrá más efectos climáticos, lo que repercute en pérdidas en los países en desarrollo, estimadas entre 290.000 millones y 580.000 millones para 2030. Esto no incluye daños no económicos, como los impactos psicológicos y la pérdida de biodiversidad, que son muy graves, pero no se pueden trasladar adecuadamente a términos monetarios.

La urgente necesidad de financiar la repuesta a las pérdidas y daños es obvia: las políticas mundiales actuales, según las proyecciones, resultarían en un aumento de 2,7°C frente a la época preindustrial, y la brecha entre la cantidad de financiación que requieren los países en desarrollo para adaptarse y lo que se les está haciendo llegar no hace más que ensancharse.