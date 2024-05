Pepe Mujica contó que su cáncer está “localizado” y dijo que no se tratará en EE.UU.

El ex presidente de Uruguay José “Pepe” Mujica mencionó este miércoles que su cáncer de esófago está “localizado” a pocos días de conocerse su enfermedad. Al mismo tiempo, adelantó que lo tratará en su país, ya que “confía” en los médicos uruguayos y que no viajará a Estados Unidos.

"Me han hecho chequeos de todos lados, el asunto está localizado y es un tipo de variante celular que es muy atacable por radiación. Es casi seguro que el tratamiento que me van a imponer es radiación", dijo Mujica a la prensa.

El ex mandatario charrúa se reunió este miércoles en el Quincho de Varela con su esposa, dirigentes y amigos. "Yo comeré una sopita, no puedo comer grande porque después me duele la panza", expresó.

"No me voy ni a la esquina", aseguró Mujica, de modo que dejó en claro que no se atenderá en Estados Unidos.

Y agregó: "Qué lindo es ser uruguayo, ¿Sabe por qué? Porque me llamó gente con la que políticamente hemos estado enfrentados, hemos tenido lío y es notable. El presidente (Luis Lacalle Pou), el doctor (Julio María) Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera, Pedro Bordaberry… Una cantidad de gente".

El ex presidente de Uruguay no se mostró preocupado por la enfermedad que le toca enfrentar, sino que se mostró dispuesto a dar pelea: “Todo lo que nace, nace para morirse. Hay que aceptarlo. He tenido suerte, tengo balazos a patadas, perdí el bazo, tengo una enfermedad inmunológica. ¡Estoy viviendo gratis!".

El lunes se dio a conocer que Mujica, de 88 años, padece cáncer en el esófago. Lo detectaron en un chequeo médico que se realizó la semana pasada.