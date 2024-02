Piden ayuda económica para hacer frente a los daños ocasionados por los incendios

Desde finales de la semana pasada, Chile vive una de las peores tragedias de su historia reciente. Según declaraciones del presidente Gabriel Boric, estos incendios forestales son la emergencia más grande desde el terremoto del 2010.

Hasta el momento, autoridades chilenas elevaron a 122 la cifra de víctimas fatales, hay miles de hectáreas de terreno que han quedado devastadas y más de 15.000 viviendas afectadas, lo que ha dejado a familias enteras desplazadas.

Rodrigo Ferrari, director de la ONG Desafío Levantemos Chile, en diálogo con el programa Metaverso, de Ciudadano.News, comentó qué es lo que está sucediendo y cómo se puede colaborar ante esta catástrofe.

“Se siente el apoyo y en este momento de crisis reconforta sentir que no solo Chile se une en su peor momento, sino que también nuestros hermanos argentinos” expresó.

Y a su vez agregó: “Chile es un país de emergencia, estamos acostumbrados a que se nos mueva la tierra y siempre desde la Teletón, es que el chileno se une. Una emergencia como esta tiene a todo el país consternado por un par de días, pero cuando se apagan los incendios y se van las caras, pasamos a poner la atención en el siguiente foco y resulta que este tipo de catástrofe y la dimensión demorará mínimo un año en tratar de poner de pie a estas comunidades”.

—¿Con qué se han encontrado en el recorrido que hacen por las zonas afectadas?

—El equipo ha estado presente en más de 25 emergencias y, cada vez que hacemos una reunión para ver lo que se ha visto en terreno, nunca había visto al equipo tan afectado, es y está siendo una catástrofe terrible porque ha tenido consecuencias fatales de más de 123 personas identificadas fallecidas, pero desde la municipalidad se habla que hay 400 más desaparecidas, entonces este número seguirá creciendo. Es la mayor catástrofe que ha tenido la región y solo comparable a la del 2010.

—¿Cuál es la hipótesis que se maneja del incendio?

—Es un tema bastante delicado, no somos una fundación que habla de cosas políticas. Nosotros nos regimos por la información oficial y lo que han dicho es que hay muchas indicaciones de que el inicio fue intencional, porque se produjeron distintos focos separados al mismo tiempo y se encontraron también acelerantes. Ahora, el hecho de que haya sido la semana con las temperaturas más altas de hace 10 años, que haya habido un viento, es como que se generó la tormenta perfecta.

—¿Hoy el fuego está controlado?

—El fuego en general está mucho más controlado, todavía hay algunos focos que se están trabajando y todo dependerá del clima. Acá se habla de la vaguada costera que ha sido casi un milagro entonces, seguimos rezando y pidiendo que siga esta vaguada costera tanto en el atardecer como en las mañanas y ojalá que los vientos no estén a los niveles que estuvieron estos días porque si no, puede reactivarse inmediatamente. Este tipo de emergencias se las aborda en etapas, estamos en la etapa uno, que es la de control del siniestro, después en esa medida empezamos a evaluar y reconstruir que es la etapa 2 y 3, entonces hay que dejar en estos momentos a las autoridades y expertos trabajar, controlar la situación, a las familias volver a sus hogares y las buenas intenciones hay que ir canalizándolas con las personas que saben para que sea una ayuda eficiente y no que puede entorpecer”, sentenció Ferrari.

—¿Desde acá se puede ayudar?

—Sí, en este momento la mayor ayuda es dinero que se pueda donar, la cantidad que sea porque ese dinero se transforma inmediatamente en la ayuda de lo que se necesita en el momento. Tenemos cuentas abiertas www.desafiolevantemoschile.cl o .org y ahí pueden hacer donaciones.

Acá en Chile piden el RUT que es como el DNI para los extranjeros, si la ayuda es internacional solamente tienen que llenar nueve números 000000000 o 111111111 y hacer la donación.