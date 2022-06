Cancillería acusó a buques ingleses de pesca ilegal

La Cancillería argentina publicó un comunicado donde denuncia que pesqueros de bandera británica operan "ilegalmente en las aguas circundantes a las Islas Georgias del Sur, con ilegítimas licencias emitidas por el Reino Unido y fuera del marco multilateral".

Desde el Palacio San Martín aseguraron que "la pesca en estas aguas es regulada desde 1982 por la Comisión para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos (Ccrrvma), un organismo multilateral conformado por 26 países miembros, entre ellos la Argentina y el Reino Unido".

Al mismo tiempo, informaron que "para esta temporada no se logró adoptar una medida que habilite la pesca de la especie austromerluza negra en Georgias. La pesca británica es por ende violatoria del régimen de Ccrvma que durante 40 años logró evitar la sobrepesca y el colapso del ecosistema marino antártico".

Por ese motivo, Cancillería rechazó "categóricamente de forma bilateral y multilateral estas medidas unilaterales del Reino Unido, que constituyen un grave incumplimiento de las normas del Sistema del Tratado Antártico".

"Frente a esta situación ilegal, la Argentina viene tomando acciones firmes en defensa del régimen multilateral y preservando la posición nacional respecto a la Cuestión Malvinas", añadió la Cancillería. Luego añadió que el país "recientemente reafirmó su posición en la Reunión Consultiva del Tratado Antártico, el principal foro antártico que se reunió este año en Berlín".

Finalmente, Cancillería informó que “se solicitó a su vez a la Secretaría Ejecutiva de Ccrvma incorporar a estos buques de pabellón británico en la lista de buques que incurren en pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), requiriendo el apoyo de los demás Miembros en dicho proceso" y que “reitera su rechazo a las acciones unilaterales del Reino Unido, en tanto son violatorias del régimen de Ccrvma y no se ajustan a los principios de cooperación antártica y buena fe que caracterizan al Sistema del Tratado Antártico. Asimismo, la Argentina solicita el cese inmediato de esta pesca ilegal".