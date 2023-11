La victoria de Javier Milei en las elecciones presidenciales, plantea la incertidumbre consecuente sobre la continuidad de la adhesión del país al grupo de los BRICS, el foro económico-político que incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. La posición del libertario y su mirada en este tópico de política exterior será uno de los interrogantes a dilucidar, una vez que asuma el Ejecutivo electo, teniendo en cuenta que el ingreso efectivo sería a partir del 1 de enero de 2024.

¿Giro rotundo?

Tras el anuncio, en la cumbre del grupo celebrada en Sudáfrica, en agosto de 2023, donde los líderes del BRICS admitieron a Argentina como miembro pleno, cabe resaltar que es muy posible un rotundo cambio de postura por parte de Buenos Aires. En este sentido, Diana Mondino, señalada como futura canciller del próximo Gobierno libertario, habría desestimado la participación nacional.

La economista sostiene que los BRICS carecen de un estatuto de funcionamiento conductual claro y que, por lo tanto, Argentina no tendría oportunidades reales para aprovechar, en caso de formar parte de esta asociación.

La cumbre de Sudáfrica donde fue incluida Argentina

“No, no sé por qué tanto interés en los BRICS si no tienen un estatuto o nada” expresó la actual diputada, refiriéndose a la vinculación de Buenos Aires al foro.

Milei y su mirada en relaciones internacionales

Javier Milei no ha sido esquivo respecto al asunto y durante su campaña se mostró abiertamente en contra sobre la participación de Argentina. El presidente electo ha dicho, repetidas veces, que su eje geopolítico girará en torno a Estados Unidos e Israel, excluyendo cualquier relación de alineamiento con lo que denomina naciones que adolecen de gobiernos democráticos estables y en donde no impere el pleno estado de derecho. Sin embargo, resaltó, incansablemente, que, el comercio internacional con cualquier estado y las garantías jurídicas pertinentes serán cumplidas taxativamente.

Milei ve su mirada internacional de la mano de Israel y Estados Unidos

“Nuestro alineamiento de geopolítica es Estados Unidos e Israel. Nosotros no nos vamos a alinear con países no democráticos”, apuntó Milei, quien enfatizó: “Eso no quiere decir que el sector privado pueda comercializar con quien se le dé la gana”, ha expuesto el presidente electo, repetidas veces.

El pronunciamiento de China

China, al enterarse del triunfo de Milei, felicitó al mandatario electo y expresó su interés en mantener los buenos lazos y la cooperación con Argentina. La portavoz de la cancillería china, Mao Ning, aseguró que Beijing concede gran importancia al desarrollo del vínculo con la nación sudamericana y que las relaciones bilaterales han mostrado un crecimiento y desarrollo en muchas áreas, a lo largo de los últimos años.

Si bien, referentes de La Libertad Avanza, habían insinuado la posibilidad de congelar la entrada de Argentina a los BRICS, la portavoz china afirmó no estar al tanto de dichas intenciones.

Sin duda, una inquietud que tendrá más certezas después del 10 de diciembre, cuando asuma el poder el mandatario liberal.