Pese a la epidemia de muertes relacionadas con opiáceos sintéticos que asola Estados Unidos y varios países europeos, el Parlamento lusitano aprobó este miércoles 19 de julio la despenalización del consumo de drogas sintéticas, a través de una ley que las equipara al régimen de las sustancias clásicas.

La nueva ley

A su vez, elimina el criterio de tenencia de un número determinado de dosis a la hora de diferenciar entre consumidor y traficante, pese a la incertidumbre expresada por algunos expertos en la temática de despenalización.

Los legisladores aprobaron el proyecto elaborado a partir de dos propuestas de la bancada socialista, que tiene mayoría absoluta en el recinto, y del líder de la oposición, el PSD (centroderecha), que, desde hace un tiempo, buscaban despenalizar el consumo de nuevas sustancias psicotrópicas.

El Parlamento portugués durante la aprobación de la cuestionada ley

Las nuevas sustancias permitidas (metanfetaminas, éxtasis, entre otras), se equiparan a las drogas clásicas (marihuana), para evitar que la posesión de las primeras, destinadas al consumo, no sea considerado delito.

El objetivo, de acuerdo a los legisladores, es diferenciar entre los traficantes y los consumidores y que estos puedan recibir tratamiento, en un momento en el que se acrecentaron las hospitalizaciones psiquiátricas y muertes por sobredosis ligadas al consumo de estupefacientes sintéticos, sobre todo en los archipiélagos de Madeira y Azores.

Criterio de posesión en cantidad eliminado

Cabe destacar, que este enfoque ya se aplica desde el año 2000 en Portugal a las drogas clásicas, con un criterio basado en priorizar la salud pública.

La ley establecía, hasta ahora, que la posesión de hasta diez dosis no se consideraba tráfico y no se podía castigar, pero la nueva iniciativa fue más allá y eliminó el criterio de la cantidad. En este contexto, serán los jueces quienes evalúen, a su consideración, la situación en particular a fin de expedirse si ese caso corresponde a un traficante o es solo un consumidor.