Argentina desmonta sus paneles solares militares instalados en Chile

La Armada Argentina inició este martes el desmantelamiento de los paneles solares que había montado en territorio chileno y que tenían como fin dotar de energía a una instalación militar en Hito 1 de Magallanes, en la provincia de Tierra del Fuego.

La medida fue realizada luego de que el ministro de Defensa, Luis Petri, diera la orden de remoción tras el contacto que tuvo en Suiza el presidente de Chile, Gabriel Boric, con Javier Gerardo Milei, cuando se produjo la última cumbre del G7.

La situación que había generado tensión diplomática entre ambos países y que obligó incluso que el presidente Boric endureciera el tono para emplazar al gobierno de Milei a sacar prontamente las estructuras que habían violado el límite internacional en unos tres metros.

Corriendo atrás de los problemas.

La armada desplaza los paneles solares colocados dentro de territorio chileno.

Las imágenes de este martes dieron cuenta de los trabajos hechos por la Armada Argentina, cuyos funcionarios, por orden del mendocino Petri, iniciaron el proceso de desmantelamiento.

Los paneles habían sido "construidos en la zona más austral de Tierra del Fuego, para controlar el tráfico marítimo, pero uno de ellos quedó por error en territorio vecino", habían indicado oficialmente tras el reclamo chileno.

La acción militar argentina fue luego de que el Presidente Boric emplazara a Argentina a sacar las polémicas estructuras en un fuerte tono diplomático: "O los sacan ellos o los sacamos nosotros", había elevado su voz Boric en una conferencia de prensa practicada en el Viejo Continente ayer lunes.

"Se lo comenté al presidente Milei. Me señaló que se lo iba a mandatar a ministra de Relaciones Exteriores. Yo me imagino que no vamos a tener problemas al respecto, pero es una señal equívoca, una señal que no nos gusta y, por lo tanto, lo que exigimos es que esto se resuelva en el más breve plazo posible e, insisto, si no lo vamos a hacer nosotros", había completado Boric al final de su contacto con los periodistas que divulgaron sus palabras.