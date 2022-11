Xbox y PlayStation recibirán un juego cooperativo muy esperado

We Were Here Forever de Total Mayhem Games es un juego cooperativo. Dos jugadores se encuentran prisioneros en un castillo. Para escapar, deben trabajar en equipo y comunicarse. De esa manera encontrarán las pistas necesarias para entender acertijos, superarlos y escapar definitivamente de la prisión. Se lanzó el 10 de mayo de 2022 y desde ese momento recibió muy buenas críticas. El único problema es que era exclusivo de PC, pero ahora hay una buena noticia.

Llega a las consolas

Xbox y PlayStation recibirán el juego a partir del año que viene. El cuarto título de la serie We Were Here estará disponible desde el 31 de enero para Xbox One y Xbox Series X/S, PlayStation 4 y PlayStation 5. Además, tendrá soporte cruzado por lo que los jugadores de Sony o Microsoft podrán disfrutarlo al unísono y en conjunto, sin importar que equipo tengan.

La serie We Were Here

Desde sus comienzos es una franquicia multijugador cooperativa online donde los acertijos predominan. Su primer título fue We Were Here, en 2017, donde se cuenta la historia de dos exploradores que se pierden en un castillo antártico. En 2019 llegó a Xbox One.

Luego editaron We Were Here Too en 2018, donde los jugadores quedan atrapados en Castle Rock luego de una tormenta y deben trabajar en equipo comunicándose por walkie talkie, que arribó a consolas de Microsoft un año después. El tercer título de la saga es We Were Here Together de 2019, que agregó la posibilidad de estar en el mismo lugar a ambos jugadores y que también se lanzó en Xbox. Ahora, We Were Here Forever finalmente le abre la puerta a PlayStation.