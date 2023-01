¿Se viene Far Cry 7? Parece que Ubisoft trabaja en eso

Según trascendió de manera no oficial, la desarrolladora francesa Ubisoft prepara dos nuevos juegos relacionados con la saga Far Cry. El primero sería el siguiente título numerado de la entrega, es decir, Far Cry 7. El segundo sería un spin off multijugador independiente.

Según el insider Kotaku, ambos proyectos fueron nombrados por el director ejecutivo de la empresa, Yves Guillemot, en un mensaje interno. De hecho, el séptimo título de Far Cry tiene nombre clave Project Blackbird, mientras que el otro se llama Project Maverick.

Originalmente iba a tratarse de un solo juego llamado Project Talisker. Cuando Dan Hey, histórico productor de la saga abandonó la empresa para irse a Blizzard, los planes cambiaron.

Por el momento no hay muchos detalles de los títulos. Según trascendió, cambiaran el motor gráfico Dunia, utilizado desde Far Cry 2, para pasarse a Snowdrop, el que se usó para juegos como The Division 2, Avatar: Frontiers of Pandora, el remake de Splinter Cell y el juego de mundo abierto de Star Wars. Además, se sabe que el equipo a cargo es el de Ubisoft Montreal y los juegos estarán ambientados en Alaska. Por lo que se estima, ninguno de los dos juegos estará en el mercado antes de 2025.