Volver a los días de la infancia siempre es divertido. Ya sea porque un olor nos lleva a la receta de alguna abuela o a un lugar, un sonido nos recuerda algo o una imagen que vemos nos lleva a revivir momentos de felicidad, esa nostalgia que no cae en la tristeza siempre es buena.

Esto generó en muchos jugadores Sonic Origins de SEGA, que hace poco se expandió con Sonic Origins Plus. Pero, al mismo tiempo, permitió a los que ya no son niños, poder compartir esas experiencias con sus hijos e hijas de la mano de las remasterizaciones de los clásicos del erizo más rápido de la historia.

Más allá de los cambios particulares, como la posibilidad usar más personajes en títulos donde no estaban activados, esta recopilación, que se encuentra disponible para Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch y PC, permite volver a los clásicos 2D que nos dieron tantas horas de entretenimiento.

Dentro del paquete se encuentran no solo Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles y Sonic CD, sino que también están disponibles varios títulos de la consola Game Gear como Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, Sonic Blast o Sonic Chaos.

Sin embargo, tal vez lo más interesante es que es un regreso a la inocencia. Este pack nos lleva a agarrar el control y volver a ser los niños que se sentaban detrás de la tele con su consola a disfrutar la velocidad.

Pero además, al ser una versión moderna, nos da la oportunidad de que sean los chicos quienes puedan sentir eso que vivieron sus padres hace ya varios años. Y eso es lo más interesante de esta recopilación: la posibilidad de compartir un poco de la infancia con la generación que viene.