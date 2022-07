Cuando pienso en la principal condición de un juego pensado para la familia, lo primero que viene a mi cabeza es: ¿me va a hacer reír? Porque sin lugar a dudas, si la experiencia no resulta divertida, sobre todo cuando se incluye a los más pequeños en el juego, poco va a durar. Por eso, cuando las primeras imágenes de Rabbids: Party of Legends de Ubisoft nos sacaron una sonrisa a mí y a mi compañera de juego de cuatro años, supe que habíamos arrancado bien. En este caso, nuestra prueba la hicimos en una Xbox One.

¿Qué es Rabbids: Party of Legends?

Es la nueva propuesta de los simpáticos conejos de Ubisoft que no dejan de meterse en problemas. En esta oportunidad, mientras leen sobre la historia de China, uno de ellos aprieta un botón en el lavarropas por lo que se ven transportados a ese lugar y deben superar 50 minijuegos para conseguir como regresar a casa.

Tiene dos modos de juego: el modo historia y el libre. El primero resulta ser una forma bastante inteligente de presentar todos los minijuegos disponibles. A lo largo de la campaña, el objetivo es conseguir libros para que luego Buda nos devuelva el lavarropas. El modo libre es el pensado para la típica juntada a jugar. Permite elegir el largo del tiempo, si se competirá de manera individual o en equipos, etc.

Los minijuegos

Sin intención de entrar a nombrarlos uno por uno, en líneas generales están centrados en distintas habilidades. En rasgos generales, estos son los tipos de minijuegos:

Los que dependen de la memoria , donde debemos repetir una serie de parámetros que se van complejizando a medida que avanza y el tiempo de reacción disminuye.

, donde debemos repetir una serie de parámetros que se van complejizando a medida que avanza y el tiempo de reacción disminuye. Los que se basan en lo motriz , es decir, generar movimientos exactos en el momento indicado, siguiendo las indicaciones. Por ejemplo, mover las dos palancas hacia una dirección al mismo tiempo, simulando los pasos de baile de un juego rítmico.

, es decir, generar movimientos exactos en el momento indicado, siguiendo las indicaciones. Por ejemplo, mover las dos palancas hacia una dirección al mismo tiempo, simulando los pasos de baile de un juego rítmico. Los relacionados con la precisión , que no tiene que ver con hacer la cosa en el momento justo sino con, por ejemplo, movernos ante las indicaciones de un cartel pero que al mismo tiempo confunde colocándose en un lugar distinto. Es decir: el cartel tiene una flecha hacia la izquierda, pero lo muestran sobre el lado derecho, obligando al cerebro a reaccionar ante esa información de manera precisa, lo que no siempre ocurre (eso no es un problema del juego sino del propio cerebro).

, que no tiene que ver con hacer la cosa en el momento justo sino con, por ejemplo, movernos ante las indicaciones de un cartel pero que al mismo tiempo confunde colocándose en un lugar distinto. Es decir: el cartel tiene una flecha hacia la izquierda, pero lo muestran sobre el lado derecho, obligando al cerebro a reaccionar ante esa información de manera precisa, lo que no siempre ocurre (eso no es un problema del juego sino del propio cerebro). También están los de equilibrio y llevar cosas buscando que no se caigan, algunos de pseudo combate como arrojar a los contrarios de una plataforma y los de, podríamos decir, suerte, que obligan a golpear un botón, pero resulta difícil encontrar el parámetro al principio.

Lo mejor y lo no tan mejor

Empecé diciendo que el juego me resultó muy entretenido, sobre todo por la experiencia de jugarlo con una compañera de juegos de cuatro años. Esto para mí es clave en función de que está pensado como una propuesta familiar. Dicho eso, algunos de los minijuegos resultaron complicados para ella. La necesidad de mover las palancas de los controles al mismo tiempo, coordinar botones con acciones de manera muy específica o memorizar patrones, para su edad resultó difícil. Por ese motivo creo que los más chicos necesitan jugar en equipo con algún adulto o niño un poco más grande que los ayude. Es muy probable que las capacidades motrices mejoren a lo largo de la práctica, pero me parece que resulta más fácil para chicos de seis años en adelante. Incluso en algunos me costó a mi encontrar el patrón de movimiento exacto. Como lo probamos en Xbox, es probable que el control no colaborara con mi compañera de juego, no descarto que en Switch resulte más cómodo para los más pequeños, más allá de la dificultad específica del nivel.

La variedad de minijuegos es entretenida y, aunque algunos parámetros podrían considerarse medio repetitivos, no dan esa sensación. Creo que esté es un gran acierto, porque cada uno resulta distinto. Además, los competitivos más cercanos al combate, como el de arrojar al contrario de la plataforma o hacer que una palma de mano le caiga encima, suelen generar un atractivo particular para los más chicos, lo que aporta a la diversión.

Previo a cada minijuego, hay una pantalla explicativa de lo que hay que hacer. En un principio resulta práctica, aunque en algunos me dio la sensación de que la explicación podía ser un poco mejor ya que resultaba confusa. De cualquier forma, estimo que, en la reiteración de usos, tener que pasar por esa pantalla resulta tedioso.

Este tipo de juegos, más allá del modo historia, están pensados para compartir un buen rato con amigos o familia. Está claro que por la temática apunta a este segundo grupo. Creo que en ese sentido hay otras opciones de juegos party para otras edades. Yo recomendaría que se utilice para pasar un buen rato con los chicos, porque los más grandes lo pueden encontrar medio infantil (aunque ojo, eso no significa que no lo puedan disfrutar).

Y, ¿lo juego o no?

Sí, si está en tu posibilidad jugarlo y tenés chicos para compartirlo, no lo dudes. Es entretenido, permite pasar un buen rato con los tuyos y estéticamente es todo lo que se puede esperar de un juego de Rabbids y Ubisoft. Está claro que no hay que dejar de ver los detalles del tamaño de los controles para los más pequeños, o la ayuda que necesitan en ciertos minijuegos, pero en la medida que puedas compensar eso con la ayuda de algún grande, es una gran opción. De hecho, que se pueda jugar en equipos, sumando los resultados de cada miembro, hace que, aunque en algún nivel a los chicos no les vaya tan bien, se mantengan en competencia.

Rabbids: Party of Legends de Ubisoft me parece una excelente opción para pasar un buen rato con familia. Pero, sobre todo, hay que recordar que más allá de lo competitivo, en estos juegos hay que disfrutar el momento, el recorrido, el buen rato pasado. Quién gana es anecdótico cuando se lo compara con la risa de una compañera de juegos de cuatro años pasándola muy bien.

Rabbids: Party of Legends de Ubisoft

Plataforma: Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 y PlayStation 5

Disponibilidad: Ya está disponible en las store de las distintas plataformas o en Ubisoft