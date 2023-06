Es conocido que Microsoft se encarg贸 de comprar m煤ltiples desarrolladoras y publishers de videojuegos en los 煤ltimos meses. Si bien los nombres no sorprenden, s铆 llama la atenci贸n el motivo por el cual adquirieron Bethesda.

Todo contra Sony

Parece que todo naci贸 de la mano de Starfield. O en realidad no. PlayStation ten铆a varios acuerdos de exclusividad que limitaban la llegada de algunos grandes t铆tulos a las consolas de Microsoft. Y uno de los grandes problemas los iba a tener con Bethesda. La productora hab铆a pautado que Deathloop y Ghostwire Tokyo llegaran con exclusividad a las consolas de Sony. Y lo mismo iba a pasar con Starfield.

Por eso, Phil Spencer, el CEO de Microsoft Gaming, confirm贸 que Microsoft adquiri贸 la empresa para no quedarse afuera de este 煤ltimo t铆tulo. En declaraciones a FTC cont贸:

鈥淐uando adquiremos ZeniMax, uno de los intereses para hacerlo es que Sony hab铆a hecho un trato para Deathloop y Ghostwire鈥 pagando a Bethesda para no lanzar esos juegos en Xbox. As铆 que la discusi贸n sobre Starfield cuando escuchamos que Starfield corr铆a el riesgo tambi茅n de no lanzarse en Xbox, no pod铆amos estar en una tercera posici贸n en consolas donde cay茅ramos incluso m谩s abajo en nuestro contenido propio, as铆 que tuvimos que asegurar contenido para continuar siendo viables en el negocio鈥.

Est谩 enojado

Pero no qued贸 ah铆 la cosa, sino que apunt贸 contra su competencia y expres贸: "Cada vez que lanzamos un juego en PlayStation... Sony se lleva el 30 por ciento de los ingresos que obtenemos en su plataforma, y luego utilizan ese dinero, junto con otros ingresos que tienen, para hacer cosas que intentan reducir la supervivencia de Xbox en el mercado. Tratamos de competir, pero como dije, en los 煤ltimos 20 a帽os no hemos logrado hacerlo de manera efectiva".