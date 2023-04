¿Y el PlayStation Showcase cuándo es? Tenemos una pista

PlayStation tiene bien guardada la fecha de su próximo Showcase, evento donde muestra todas las novedades que tiene por delante la plataforma. Sin lugar a duda, es uno de los momentos más esperados por los seguidores de la consola, que lo esperan ansiosos.

Si bien nada está confirmado, el insider Jeff Grubb, comentó que PlayStation Showcase se realizará en mayo. Contará con la información de los próximos proyectos de PlayStation Studios y otras editoras relacionadas con Sony. De la mano de esto, se espera que haya alguna noticia de Marvel's Spider-Man 2 que algunos estiman que saldrá en septiembre.

Según Grubb, la idea es que ocurra antes del Summer Game Fest del 8 de junio. "Es seguro decir que PlayStation Showcase se celebra en mayo, y definitivamente antes del Summer Game Fest", comentó, aunque agregó que no se descarta que algún contratiempo lo retrase para principios de junio.

"Lo que está pasando es que Sony reserva su material bueno para otro lugar, guardan lo mejor para el PlayStation Showcase que veremos antes del E3", dijo en febrero, previo a que se confirmara que la E3 no se realiza. "Se suponía que estaría listo el pasado otoño (primavera del hemisferio sur) pero lo fueron retrasando porque sus desarrolladores no estaban listos, pero ahora lo están, tendrán un espectáculo enorme que realmente prepara la segunda fase de PlayStation 5".

Se desconoce con certeza cuáles serán los proyectos que se presentarán. Se estima que sí o sí tendremos novedades de Spider-Man 2, Marvel's Wolverine y el multijugador de The Last of Us. Por otro lado, no descartamos alguna sorpresa como el lanzamiento oficial de Ghost of Tsushima 2, lgún spin-off de Horizon o el nuevo proyecto de Santa Monica, los creadores de God of War.