WWE 2K24: Brock Lesnar eliminado de la portada tras escándalo de acoso

El escándalo de denuncia de acoso y explotación sexual por parte de una ex empleada contra Vince McMahon golpeó todo lo relacionado a la WWE. No solo se eliminó su perfil de la página web de la empresa, sino que también salpicó a otro luchador y una de sus máximas atracciones: Brock Lesnar.

El excampeón de lucha libre y MMA desaparecerá de la tapa de la nueva edición del WWE 2K24 de 2K Games. La empresa modificó todos los materiales promocionales del juego, que lleva el eslogan “40 años de Wrestlemania”, y contaba con la presencia de Lesnar en su portada. Ahora será reemplazado por John Cena, que en la versión anterior estaba pequeño en otro lugar.

El motivo del cambio

Lesnar estaría implicado en la demanda presentada por Janel Grant, una ex empleada de la WWE que acusó a Vince McMahon de abuso y tráfico sexual en complicidad del antiguo ejecutivo John Laurinaitis. Según declaró, el antiguo CEO le solicitó, entre otras cosas, que filmara un video subido de tono para convencer a un luchador de firmar un contrato que incluyó la condición de que la mujer tuviera relaciones con el nuevo empleado. Sin embargo, esto último no se concretó por una tormenta de nieve.

Si bien la demanda no lo nombra, hace referencia a un excampeón de UFC y campeón de WWE. Lesnar no hizo comentarios respecto a las acusaciones, pero las empresas relacionadas con los nuevos dueños de WWE, Endeavour Group, hicieron que fuera retirado de todos los productos de videojuegos.

WWE 2K24 de 2K Games

La nueva versión de este juego contará con tres ediciones. La de 40 años de Wrestlemania contará con más de 200 luchadores y leyendas, entre las que se encuentran Andre the Giant, Kurt Angle o Bret Hart. En lo que a Lesnar se refiere, no hay confirmación de que sea retirado completamente del juego, que llegará al mercado el 5 de marzo y estará disponible para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X/S.