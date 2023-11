Aunque no parezca, World of Warcraft se prepara para cumplir 20 años en 2024. Sí, así de viejos estamos.

Pero más allá de la antigüedad, el MMORPG que marcó la historia de los videojuegos intenta no quedarse obsoleto y prometió que se renovará con una nueva saga de expansiones. Por ese motivo, el regreso a Blizzard de Chris Metzen, el director creativo ejecutivo de la franquicia, resultó una excelente noticia para los amantes del juego. Pero demás, se confirmó The Worldsoul Saga, un nuevo capítulo en la saga que tendrá a los jugadores ocupados durante un buen rato. Se dividirá en tres expansiones.

La primera se llamará The War Within y llegará en 2024. En esta historia, los miembros de la Alianza y la Horda deberán unirse a una nueva raza, los Earthen, para enfrentarse a los Nerubianos. Luego llegará el turno de Midnight, la segunda expansión que llevará a los jugadores a Quel'thalas. De regreso al viejo mundo, los héroes tendrán que luchar contra el Vacío, uniendo sus fuerzas con el ejército de Luz. Por último, The Last Titan regresará la historia a Rasganorte para presenciar el retorno de los Titanes a Azeroth en Ulduar. Allí se decubrirá una trama conspirativa y la verdadera naturaleza de Azeroth.

Novedades de Classic

Pero eso no es todo, porque la versión Classic de WOW también recibirá novedades de la mano del regreso del dragón más malévolo de la historia: Alamuerte. Si bien será similar a la expansión original, el juego sufrirá algunos cambios, no solo en la jugabilidad, sino también en mazmorras y jefes, lo que le dará un sabor nuevo a la expansión.