The Game Awards, los premios Oscar de los videojuegos, anunció sus nominados para cada categoría en 2023. Si bien, en líneas generales no hay sorpresas, dos juegos se llevan todas las miradas. Se trata de Baldur’s Gate 3, que ya ganó el Golden Joystick Awards, y Alan Wake II.Ahora hay que esperar al 6 de diciembre, donde sabremos los ganadores.

Este es el listado de cada categoría. En negrita ponemos el título que, en caso de que se definiera por el rating en la página Metacritic, ganaría. Sin embargo, no solo cuenta la opinión de los especialistas, sino también la del público, por lo que podés votar tu juego favorito de cada categoría en la web de The Game Awards 2023.

Los nominados

Juego del Año

Alan Wake 2 de Remedy Entertainment

Plataformas: PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S

Una de las gratas sorpresas del año. Aventura de terror donde una agente del FBI empieza a investigar un asesinato en un pueblo cuando su vida se entrelaza con el escritor desaparecido Alan Wake que se encuentra en el mundo de sombra.

Baldur’s Gate 3 de Larian Studios

Plataformas: PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S

El juego que revolucionó el género RPG. Junto a un grupo de amigos, el jugador recorre los Reinos Olvidados plagados de aventuras, historias y traiciones.

Marvel’s Spider-Man 2 de Insomniac Games

Plataformas: PlayStation 5

Aventura en la que Miles Morales y Peter Parker atraviesan la ciudad de Nueva York enfrentando a sus clásicos rivales, pero cuando se encuentren con Venom y Kraven, las situaciones se complican.

Resident Evil 4 de Capcom

Plataformas: PlayStation 5

Lanzado originalmente en 2005, cambió el estilo en que la saga contaba sus historias. Este remake renovó la jugabilidad y el arte. Leon S. Kennedy viaja por España mientras intenta rescatar a la hija del presidente de Estados Unidos, que se encuentra secuestrada por una secta.

Super Mario Bros. Wonder de Nintendo EPD

Plataformas: Nintendo Switch

El último título de la franquicia del plomero más famoso del mundo no decepcionó. Se trata de un tradicional juego de plataformas de desplazamiento lateral pero con la posibilidad de tener multijugador local y online, lo que lo convierte en un título muy aceptado por todos.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom de Nintendo EPD

Plataformas: Nintendo Switch

Acción-aventura de mundo abierto como solo la saga Zelda nos puede entregar. Mantiene la tradición de no tener un formato lineal, lo que le permite al jugador recorrer a su gusto y placer.

Mejor dirección de juego

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Marvel’s Spider-Man 2

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Mejor narrativa

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Final Fantasy XVI

Marvel’s Spider-Man 2

Mejor dirección artística

Alan Wake 2

Hi-Fi Rush

Lies of P

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Mejor banda sonora

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy XVI

Hi-Fi Rush

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Mejor diseño de audio

Alan Wake 2

Dead Space

Hi-Fi Rush

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4

Mejor debut indie

Cocoon

Dredge

Pizza Tower

Venba

Viewfinder

Mejor juego móvil

Final Fantasy VII: Ever Crisis

Hello Kitty Island Adventure

Honkai: Star Rail

Monter Hunter Now

Terra Nil

Mejor juego VR/AR

Gran Turismo 7

Horizon Call of the Mountain

Humanity

Resident Evil Village VR Mode

Synapse

Mejor juego de acción

Armored Core VI: Fires of Rubicon

Dead Island 2

Ghostrunner 2

Hi-Fi Rush

Remnant 2

Mejor juego de acción/aventuras

Alan Wake 2

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4

Star Wars Jedi: Survivor

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Mejor RPG

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy XVI

Lies of P

Sea of Stars

Starfield



Mejor juego de lucha

God of Rock

Mortal Kombat 1

Nickelodeon All-Atar Brawl 2

Pocket Bravery

Street Fighter 6

Mejor juego familiar

Disney Illusion Island

Party Animals

Pikmin 4

Sonic Superstars

Super Mario Bros. Wonder

Mejor juego de simulación/estrategia

Advance Wars 1+2: Re-boot Camp

Cities: Skylines II

Company of Heroes 3

Fire Emblem Engage

Pikmin 4

Mejor juego deportivo/conducción

EA Sports FC 24

F1 23

Forza Motorsport

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged

The Crew Motorfest

Mejor juego multijugador

Baldur’s Gate 3

Diablo IV

Party Animals

Street Fighter 6

Super Mario Bros. Wonder

Estas categorías no se pueden medir con puntaje de Metacritic, por lo que lo dejamos a tu consideración:

Mejor adaptación

Castlevania: Nocturne

Gran Turismo

The Last of Us

The Super Mario Bros. Movie

Twisted Metal

Juego más esperado

Final Fantasy VII Rebirth

Hades II

Like a Dragon: Infinite Wealth

Star Wars Outlaws

Tekken 8

Mejor interpretación

Ben Starr – Final Fantasy XVI

Cameron Monaghan – Star Wars jedi: Survivor

Idris Elba – Cyberpunk 2077: Phantom LIberty

Melanie Liburd – Alan Wake 2

Neil Newbon – Baldur’s Gate 3

Yuri Lowenthal – Marvel’s Spider-Man 2

Innovación en accesibilidad

Diablo IV

Forza Motorsport

Hi-Fi Rush

Marvel’s Spider-Man 2

Mortal Kombat 1

Street Fighter 6

Games for Impact

A Space for the Unbound

Chants of Sennaar

Goodbye Volcano High

Tchia

Terra Nil

Venba

Mejor juego en progreso

Apex Legends

Cyberpunk 2077

Final Fantasy XIV

Fortnite

Genshin Impact

Mejor apoyo a la comunidad

Baldur’s Gate 3

Cyberpunk 2077

Destiny 2

Final Fantasy XIV

No Man’s Sky

Mejor juego independiente

Cocoon

Dave the Diver

Dredge

Sea of Stars

Viewfinder

A partir de ahora no hay puntos de Metacritic, pero las categorías de Esports y contenidos online son las siguientes:

Creador de contenido del año

Ironmouse

Peoplemakegames

Quackity

Spreen

Sypherpk

Mejor juego esports

Counter-Strike 2

DOTA 2

League of Legends

PUBG Mobile

Valorant

Mejor jugador de esports

Lee “Faker” Sang-Hyeok

Mathieu “Zywoo” Herbaut

Max “Demon1” Mazanov

Paco “Hydra” Rusiewiez

Park “Ruler” Jae-Hyuk

Phillip “Imperialhal” Dosen

Mejor equipo de esports

Evil Geniuses

Fnatic

Gaimin Gladiators

JD Gaming

Team Vitality

Mejor entrenador de esports

Christine “Potter” Chi

Danny “Zonic” Sorensen

Jordan “Gunba” Graham

Remy “XTQZZZ” Quoniam

Yoon “Homme” Sung-Young

Mejor evento de esports

2023 League of Legends World Championship

Blast TV Paris Major 2023

EVO 2023

The International DOTA 2 Championships 2023

Valorant Champions 2023

Cuándo son los premios

Por suerte, una vez que sepamos quienes serán los candidatos, no habrá que esperar demasiado para la gala de premiación. Esta será el 6 de diciembre a las 21, hora argentina. Pero esa noche no solo conoceremos a los ganadores, sino que también habrá presentaciones de juegos, por lo que puede haber novedades importantes. Hideo Kojima llamó a no perderse el show, por lo que no se descarta alguna muestra de Death Stranding 2 u otro título de su cerebro, así como se rumorea que podría develarse algún tráiler de GTA 6.