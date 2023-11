El MMO de supervivencia The Day Before de MyTona y la desarrolladora Fntastic es uno de los juegos que más dudas generan. De hecho, muchos jugadores están convencidos de que no saldrá nunca.

Haciendo un poco de historia, fue presentado por los desarrolladores en enero de 2021, con un tráiler de cinco minutos que entusiasmaba y generaba desconfianza por igual. Lo que se veía era demasiado bueno y la promesa era que llegaría a finales de 2021… pero no.

A lo largo de ese año se fueron presentando otros tráilers, pero así como aparecían, más demoraban el lanzamiento. De 2021 pasó a junio de 2022 para PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Pero tampoco.

En mayo de 2022, Fntastic anunció que cambiaban a Unreal Engine 5, por lo que el lanzamiento se volvía a retrasar. Esta vez, la fecha sería el 1 de marzo de 2023. Ya a esta altura todo era poco creíble.

Como para agregarle misticismo a la cosa, en enero de 2023 desapareció la página de Steam del juego. Según trascendió, se debió a un problema legal con el nombre. Esto le vino al pelo a los creadores y les dio la excusa para volverlo a demorar, en este caso para el 12 de noviembre de 2023.

Para no cambiar el estilo, el 2 de noviembre también anunciaron un retraso. Esta vez apuntan al 7 de diciembre, pero con un pequeño detalle: será en Early Access y para PC.

En el camino, los desarrolladores recibieron varias denuncias de plagio de títulos como The Last of Us y Call of Duty y extrabajadores aseguraron que trabajaban en condiciones bastante precarias.

Ahora hay que esperar. La realidad es que, todavía, varios están seguros de que el juego no existe. Pero, además, si de casualidad es verdad, más dudas genera que el título tenga algo de calidad.