Uno de los rumores que más fuertes vienen sonando en los últimos meses, es un remake de un juego que fue el favorito de muchos cuando salió. Ahora, un insider de la industria aseguró que está en carpeta y podríamos tener novedades incluso en The Game Awards.

Nos referimos a la obra de Josef Fares, Brother: A Tale of Two Sons de Starbreeze Studios AB y 505 Games. Uno de los juegos más aclamados de su momento, cuenta la historia de dos hermanos que deben emprender una aventura para encontrar la cura para su padre, que está enfermo y moribundo.

La particularidad del juego era que, con un mismo control, se debía mover a ambos hermanos. Cada parte del joystick manejaba los movimientos de cada uno de los personajes, por lo que había que sincronizarse para pasar acertijos y superar obstáculos.

Billbil-kun, un "dataminer" que tiene reputación de haber acertado en los datos que anuncia, aseguró que está en carpeta, aunque no pudo poner una fecha exacta de lanzamiento. De cualquier forma, consideró que no se descarta que tengamos alguna novedad en The Game Awards el 7 de diciembre.

Obviamente, esto no pasa de rumor. Debemos esperar alguna confirmación oficial, pero no deja de ser una gran no noticia.