Luego del éxito conseguido con Return to Monkey Island, el gran Ron Gilbert prepara un nuevo videojuego que tendrá el mismo estilo narrativo, pero, por lo que vemos, novedades, respeto a jugabilidad y características visuales.

Por lo que vemos, es una mezcla entre The Legend of Zelda y Diablo, con los toques tradicionales del creador de Monkey Island y Maniac Mansion. Respecto al nombre, no sabemos nada y, por el momento, figura en la cuenta del propio Gilbert de Mastodon como #RPGTBD. Respecto a la fecha de lanzamiento, no hay novedades, pero se estima que podría ser alrededor de fin de año o comienzos de 2025.

El desarrollo del videojuego se dio a conocer a principios de año, donde se compartieron capturas donde vimos que el estilo es pixelart y que se centraría en el género RPG. Además, vimos algunas imágenes que mostraban una mazmorra llena de esqueletos y una base llena de aldeanos para conversar.

Lo cierto es que mucha más información no vamos a tener. Cuando se encontraba en las últimas etapas del desarrollo de Return to Monkey Island, Ron Gilbert abandonó las redes sociales por la lluvia de críticas por el aspecto gráfico de la nueva aventura Guybrush. Desde entonces, no se ha expresado demasiado. Por eso, no parece que vayamos a tener demasiad información al corto plazo, así que a tener paciencia y esperar.