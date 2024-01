Daedalic Entertainment terminó 2023 de la peor manera: cerrando uno de sus estudios internos y despidiendo gente. Sin embargo, buscan empezar 2024 un poco mejor, confirmando que uno de sus títulos pendientes sí llegará al mercado.

Se trata de un juego de terror llamado Reveil. El jugador será Walter, un hombre que busca a su mujer y su hija, lo que lo lleva al camino de la locura y la pérdida total de la percepción de la realidad. Todo transcurre ambientado en circos de la década de 1960, donde la trama se torne perturbadora.

El juego llegará en marzo, para ser exactos, el 6 del tercer mes del año. Estará disponible para Xbox One y Xbox Series X/S y para PC en Steam. Este título de terror se uno a unos cuantos que arribarán para las consolas de Microsoft durante el primer semestre del año.

Recordemos que primero estará Alisa, en febrero. Luego, también durante marzo, esperamos el nuevo título de Alone in the Dark.