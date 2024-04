Remake de Star Wars: Knights of the Old Republic: ¿Una nueva esperanza?

Las idas y vueltas que tuvo hasta ahora el remake de Star Wars Knights of the Old Republic solo sirven para generar dudas para algunos y expectativas para otros. Hasta hace no mucho, se decía que estaba cancelado, pero ahora parece que no solo sigue en pie, sino que además llegara desde el día 1 a Xbox.

En un principio, el título iba a ser para PlayStation, luego de que Sony se uniera con Aspyr Media para el desarrollo. Sin embargo, de un día para el otro, todo lo relacionado con el remake desapareció de las redes de la consola. Esto ya puso en alerta a los que lo esperaban como un título exclusivo de PlayStation 5.

Como Aspyr Media y su estudio matriz, Saber Interactive, se separaron de Embracer Group, todos miraron para el suelo, convencidos de que el juego no llegaría nunca. Si bien no está confirmado, todo da a entender que, al dejar de pertenecer a Embracer, los acuerdos con Sony se cayeron.

Pero ahora, un insider anunció que Saber Interactive sigue trabajando en Star Wars KOTOR Remake y que el proyecto se encuentra “vivo y coleando”. Ahora, parece que sí llegará y no solo a las consolas de Sony, sino que también podría estar disponible para PC y Xbox Series X/S, e incluso la futura Nintendo Switch 2.

Está claro que tenemos que esperar bastante. Tantas idas y venidas y reinicios va a demorar el lanzamiento del juego. Así que, si lo que circula ahora es verdad, no va a quedar otra que tener mucha paciencia.