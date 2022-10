Qué sabemos de Kingdom Hearts IV, la nueva aventura de Disney

Kingdom Hearts es una de las franquicias más queridas por los amantes de los videojuegos y el mundo Disney. Por eso muchos están a la espera de lo que será su cuarto título, donde Sora, Goofy, Donald y compañía disfruten de nuevas aventuras. Pero, ¿qué tanto se sabe del juego?

Desarrollo y lanzamiento

Se mostró en 2022 pero desde ahí no se confirmó ninguna fecha. Se estima que llegará en 2024 pero algunos dudan de eso porque Square Enix también está desarrollando juegos de Final Fantasy por lo que podría ser después.

Por lo poco que vimos en un gameplay, tendrá un aspecto más realista por momentos, pero en otros lugares volverá a la tradicional, cercana a la animación. Originalmente se estaba desarrollando en Unreal Engine 4 pero, para alegría de muchos, el resultado final será en Unreal Engine 5, con todas las ventajas de ese engine.

Los personajes y la historia

Continuará los sucesos desde la desaparición de Sora, que vuelve a ser el protagonista de esta aventura. Además, se confirmó que habrá menos presencia de personajes y elementos relacionados con Final Fantasy porque para los desarrolladores la franquicia no necesita depender de otras. Al mismo tiempo, aparecerán Goofy y Donald que están buscando rescatar a Sora, por lo que buscan la ayuda de un misterioso personaje

No se abandonarán los mundos de Disney y estos tendrán una presencia fuerte. Por ahora el único que ha sido desvelado es Quadratum, que parece una representación de Tokio. Además, en el trailer pudimos ver un bosque y otro lugar que muchos especulan puede ser la luna de Endor, de Star Wars.

Kingdom Hearts IV de Square Enix

Será un RPG de acción con mecánicas hack and slash. Por el momento no hay información de las plataformas para las que estará disponible. Se especula que PlayStation 5 y Xbox Series X/S tendrán si versión, pero las consolas de versiones anteriores no contarán con la suya. ¿Saldrá para PC? No sabemos, pero tampoco suena descabellado.