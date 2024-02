Los usuarios de PlayStation mejor que se preparen porque se viene a PlayStation Plus, uno de los mejores beat’em up de la historia. Si bien no es una confirmación de la empresa, viene de la mano del usuario de Dealabs billbil-kun, que viene filtrando las novedades de la suscripción con una precisión sorprendente en los últimos meses.

Se trata, nada más y nada menos, que de Sifu, desarrollado por el estudio Sloclap. Se lanzó originalmente en febrero de 2022 para PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. En noviembre de ese año tuvo su llegada a Nintendo Switch y en marzo de 2023 a Xbox One y Xbox Series X/S.

Si te gustan las películas orientales de combate, este juego no te pasa desapercibido. Pero si además agregás que cada pelea es una combinación de cálculo, estrategia y timing, donde apretar botones a lo tonto no sirve de nada, se convierte en una especie de Dark Souls a lo karateka, o Kung Fu, para ser más exactos.

Aunque la historia tal vez no sea demasiado original, el giro al final es interesante. Pero lo más llamativo está en la jugabilidad. De hecho, morirse no es el fin, sino que agrega un año a la edad del personaje, lo que lo hace más poderoso.

Ahora falta la confirmación por parte de PlayStation. Si es uno de los tres títulos de marzo, se podrá descargar desde el 5 hasta el 2 de abril.