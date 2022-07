Por fin: se viene una presentación de Skull & Bones

Cuando, hace un tiempo atrás, se filtró un video, muchos quedaron expectantes. Y Ubisoft por fin dio información de uno de sus juegos más esperados, y demorados, de la historia: Skull & Bones. Originalmente revelado en 2017, la desarrolladora francesa prometió que saldría para PlayStation 4, Xbox One y PC, pero desde entonces, poco y nada mostró del juego.

Por eso, que de repente se confirme que el 7 de julio se hará una presentación del juego, alegró a más de uno de los que lo esperaban. De hecho, Ubisoft confirmó que será de mundo abierto multijugador, ambientada en la edad de oro de los lobos de los mares en el océano Índico.

Pero la segunda buena noticia es que el 10 de septiembre vuelve un clásico: la Ubisoft Forward, la conferencia más grande que celebra la empresa. Será a las 16:00 hora Argentina y seguro te vamos a estar contando en vivo todo lo que se presente.

Se estima que los franceses presentarán novedades y actualizaciones y proyectos más allá de Skull & Bones. Uno de los títulos a esperar es Avatar: Frontiers of Pandora, basado en el mundo creado por James Cameron para el cine. También habrá que ver si Beyond Good and Evil 2 se hace presente, tan esperado como demorado, al igual que Mario + Rabbids: Sparks of Hope del que sí hay más información.

Ambos Ubisoft Forward se podrán ver en los canales oficiales de Ubisoft en YouTube y en Twitch