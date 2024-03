Marvel Rivals es el nuevo título que anunció NetEase y se trata de un shooter multijugador 6 vs 6. El equipo de desarrollo está formado por algunos veteranos del género, con experiencia en Call of Duty y Battlefield. Eso sí, no podemos evitar pensar que la descripción nos remonta a pensar en Overwatch.

La historia estará centrada en el Doctor Doom y su par de 2099, por lo que se generará una colisión de mundos. Personajes como Iron Man, Spider-Man, Black Panther, Hulk, Rocket Raccoon, Magneto, Groot, Bruja Escarlata, Tormenta y Magik deberán enfrentarse para salvar su realidad.

Los personajes podrán combinar habilidades. Por ejemplo, Rocket y Groot trabajarán con ataques en equipo o Hulk podrá recargar la armadura de Iron Man con energía Gamma. Además, podemos ver que los entornos serán Asgard o Tokio en 2099 y se podrán destruir, lo que los cambiaría a mitad de la partida.

Por el momento sabemos que será free to play y tendrá un calendario de temporadas con personajes y mapas específicos. Se publicará para PC y en mayo realizará una beta cerrada. Si querés participar, te podés inscribir aquí.