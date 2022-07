Nadie sabe: ¿cuándo llega Ubisoft Plus a Xbox Game Pass?

Hace un tiempo nos enteramos que Ubisoft había llegado a un acuerdo con Microsoft para que el contenido de Ubisoft Plus esté disponible en Xbox. Hasta el momento no hay fecha confirmada para que eso pase, pero de a poco, van creciendo los rumores.

Y... ¿para cuándo?

Originalmente, muchos consideraron que en la Xbox and Bethesda Games Showcase del 12 de junio se haría el gran anuncio…. pero no. De ahí en más, cada tanto sale algún comentario asegurando la fecha, pero hasta el momento no acertó ninguno.

Sin embargo, da la sensación que el día no está lejos. Recordemos que Xbox Game Pass ya publicó Watch Dogs 2, Far Cry 5 y Assassin’s Creed Origins. Para muchos, esto es el principio de la integración entre Ubisoft Plus y la suscripción de la consola de Microsoft.

De hecho, se especula que añadir esos juegos es la prueba para ver cómo funcionan en Xbox antes de la transición total, aunque no se descarta que no todos los títulos lleguen a Game Pass. Por eso, no queda otra que esperar y ver. Como dijimos, rumores hay una colección pero nada confirmado.

¿Qué es Ubisoft Plus?

Es el servicio de la desarrolladora francesa que permite acceso a gran cantidad de títulos de esa empresa, así como a betas exclusivas, DLC, eventos y descuentos especiales.