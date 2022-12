Los Ángeles se llena de zombies y cambia su nombre a HELL-A

Dead Island 2 es uno de los juegos más esperados de 2023. Esto se debe, probablemente, a que se anunció allá por 2012 y, por un motivo y otro, se fue dilatando, pasando de empresa en empresa y sin dar novedades. Sin embargo, durante el transcurso de 2022, se fueron presentando novedades y ahora sabemos que su fecha de lanzamiento será el 28 de abril de 2023.

Un nuevo trailer

Desde Dambuster Studio, la desarrolladora del juego, presentaron imágenes de acción con una buena cantidad de gameplay. Se pueden ver varios detalles de jugabilidad además de parte de la edición HELL-A.

El trailer, que se llama Welcome to HELL-A, muestra a los personajes Jacob y Amy recorrer las calles de Los Ángeles, que se encuentra en ruinas luego del apocalipsis zombie. Lo bueno es que si el jugador no conoce la ciudad, podrá descubrir sus tesoros turísticos, aunque un poco venidos a menos, desde Beverly Hills hasta las costas de Santa Mónica.

Pero no todo es paseo

Está claro que en un apocalipsis zombie, pelear es una necesidad de supervivencia. Por eso Dead Island 2 invita a todo tipo de actividades recreativas como cortar cabezas con katanas, aplastarlas a martillazos o, simplemente, volarlas con un disparo. “Dead Island 2 cuenta con el sistema de evisceración completamente localizado para humanoides (F.L.E.S.H.), una tecnología de vanguardia diseñada para ofrecer la experiencia zombi más espantosa jamás vista en un videojuego”, explican los desarrolladores.

Además, tiene un sistema de mejoras de armas con actualizaciones y complementos. Y, como si todo eso no fuera poco, la infección zombie liberará poderes del personaje. Y como detalle final, se integró el Alexa Game Control. Este permite al jugador realizar acciones por medio de la voz.

Recordemos que Dead Island 2 de Dambuster Studios y Deep Silver saldrá el 28 de abril en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.