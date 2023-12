The Game Awards son, para los que no están metidos en la industria, algo así como los Oscar de los videojuegos. Por eso, todos los años, los amantes del tema esperan esta fecha para ver quién se lleva el premio al mejor del año y las novedades que se vienen.

Sin embargo, no todos están muy contentos con la forma en que se está desarrollando últimamente. Los más críticos son los mismísimos miembros de la industria. En general, acusan a Geoff Keighley de no darle voz a los afectados por la gran cantidad de cierres de puestos de trabajo en el mundo de los videojuegos, así como por el hecho de que las celebridades que entregaban los premios tenían más tiempo en cámara que los creativos que los ganaban.

Una de las voces que se escucharon fue la de John Sawyer, diseñador principal de Fallout New Vegas, Pentiment y Neverwinter Nights, entre otros títulos. En su cuenta de X publicó: “Los The Game Awards de este año son una muestra vergonzosa de un segmento de la industria desesperada por la validación a través del poder de las estrellas, con poco respeto por los desarrolladores a los que supuestamente honra”.

Pero no fue el único. También se está discutiendo mucho la presentación de Christopher Judge, voz de Kratos en God of War, quien hizo un chiste sobre el largo de la campaña de Call of Duty: Modern Warfare III, e incluso se pudo ver que cuando Swen Vincke recibió el premio GOTY (juego del año) por Baldur’s Gate 3, le mostraron un cartel que decía: “Por favor, sea breve”.

Veremos qué ocurre en la próxima entrega de premios. Geoff Keighley, el organizador del show. todavía no hizo comentarios al respecto. Lo cierto es que, algunos rumorean que si la cosa no cambia, se podrían llevar sus novedades a algún otro evento, incluso devolviéndole la vida al supuestamente fallecido E3.