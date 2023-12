La telenovela legal entre Microsoft y Sony ante la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) acerca de la compra o no de Activision Blizzard, que además generó debate en todo el mundo, nos tuvo a todos atentos. Pero ahora parece que se viene un nuevo round inesperado de la mano de un personaje clásico de los 80 y de Disney.

Todo ronda alrededor del juego de Indiana Jones que se lanzará con exclusividad para las consolas Xbox Series X/S y PC, además de la modalidad Xbox Cloud Gaming.

En una entrevista, el jefe de la división de videojuegos de Disney, Sean Shoptaw, aseguró que a su empresa no le importa si el título no se publica en PlayStation 5. "Xbox sigue siendo una de las grandes tiendas para videojuegos, no sentíamos que fuéramos a ser excesivamente exclusivistas", comentó.

"Creeos que aún va a alcanzar a un amplio número de personas, y sentimos que, financiera y estratégicamente para el juego, eso tenía sentido en aquel momento", agregó.

Indiana Jones es desarrollado por MachineGames, quienes estuvieron a cargo de títulos como Wolfenstein: The New Order y sus secuelas, devolviéndole la vida a la clásica saga creada por id Software.

El productor ejecutivo del título, Todd Howard, aseguró que será una mezcla de géneros y "una carta de amor" al clásico personaje. Por el momento no tenemos fecha de lanzamiento pero desde Bethesda, quienes lo publicarán, aseguraron que el objetivo es que esté en el mercado en el transcurso del próximo año.