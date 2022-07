El histórico juego de PC que llega a celulares da más datos

Como ya te contamos, Warcraft Arclight Rumble se anunció hace unos meses y de a poco vamos conociendo más información. Ahora tenemos claro quiénes serán los personajes que estarán disponibles, así como las tropas y hechizos.

¿Qué es Warcraft?

Warcraft es una franquicia que incluye videojuegos, comics, novelas y hasta una película. Es propiedad de Blizzard Entertainment, Inc.

Nació como un juego de estrategia en tiempo real (RTS) con Warcraft, donde se narra la llegada de los orcos al mundo de los humanos y el conflicto por el territorio y guerra que se genera. Su secuela cuenta los sucesos de la Segunda Guerra y de cómo los humanos recuperan territorio y expulsan a los enemigos. Posteriormente Warcraft III profundiza la historia y presenta personajes claves como Thrall, el chamán y líder orco y Arthas, el príncipe humano que se corrompe para salvar a su raza.

¿Qué será Warcraft Arclight Rumble?

Es un juego de estrategia y acción para dispositivos móviles. Está ambientado en el universo de Warcraft. Tendrá varios modos de jueco como la campaña para un solo jugador, batallas de PvP (jugador contra jugador), modo cooperativo y otros que todavía no se anunciaron.

Los personajes

El listado que existe nace de la beta que se lanzó en Australia. Se espera que existan cambios, pero hasta el momento estos son los disponibles:

Estos serían los héroes:

Grommash Grito Infernal : cuesta 4 de oro, su función es Tanque y su poder es que todas las unidades cercanas ganan Sed de sangre

: cuesta 4 de oro, su función es Tanque y su poder es que todas las unidades cercanas ganan Sed de sangre Maiev Cantosombrío : cuesta 6 de oro, su función es sigilo y su poder reducir el costo de las unidades

: cuesta 6 de oro, su función es sigilo y su poder reducir el costo de las unidades Hogger : cuesta 4 de oro, su función es Tanque y su poder es que cada vez que se juega en una misma partida, gana un 35% de velocidad de movimiento y ataque

: cuesta 4 de oro, su función es Tanque y su poder es que cada vez que se juega en una misma partida, gana un 35% de velocidad de movimiento y ataque General Drakkisath: cuesta 5 de oro, su función es Tanque y su poder es que los enemigos cercanos reciben un 50% más de daño elemental

cuesta 5 de oro, su función es Tanque y su poder es que los enemigos cercanos reciben un 50% más de daño elemental Baron Osahendido : cuesta 4 de oro, su función es Tanque y su poder es despertar esqueletos en tus estructuras

: cuesta 4 de oro, su función es Tanque y su poder es despertar esqueletos en tus estructuras Rend Puño Negro : cuesta 6 de oro, su función es Tanque y su poder es que cuando está en juego, las tropas voladoras que cuestan 3 de oro o más valen 1 oro menos.

: cuesta 6 de oro, su función es Tanque y su poder es que cuando está en juego, las tropas voladoras que cuestan 3 de oro o más valen 1 oro menos. Jaina: cuesta 3 de oro, su función es Mago y su poder es aumentar 3 veces el nivel de tus hechizos mientras está en juego

Las tropas serán las siguientes:

Grunt y Ogro Mago por 5 de oro

por 5 de oro Chamán, Jinete Lobo y Tauren Pezuña de Piedra por 4 de oro

de Piedra por 4 de oro Troll por 3 de oro

por 3 de oro Duende y Jinete de Murciélagos por 2 de oro

Y las bestias son estas:

Bomba viviente , que coloca una bomba en un grupo de enemigos, por 5 de oro

, que coloca una bomba en un grupo de enemigos, por 5 de oro Nova Sagrada , que cura a los aliados y daña a los enemigos, Gnoll, Arpías, Rapaces por 3 de oro

, que cura a los aliados y daña a los enemigos, Gnoll, Arpías, Rapaces por 3 de oro Pollos Enfadados, Murloc Cazamareas, Arañas y Merodeador por 2 de oro

por 2 de oro Buitres por 1 de oro

Finalmente los hechizos por ahora son:

Explosión Arcana , cuesta 1 de oro, cada uso cuesta 1 oro más, pero causa más daño

, cuesta 1 de oro, cada uso cuesta 1 oro más, pero causa más daño Bomba de humo, cuesta 1 de oro y otorga sigilo a los aliados

¿Y cuándo sale?

No sabemos porque no hay fecha. Actualmente no se puede descargar pero sí te podés registrar en Google Play en su versión para Android para obtener novedades.