Hace un tiempo se confirma que llegaría la secuela de un Escape Room de terror psicológico que resultó muy perturbador. Nos referimos a Don’t Be Afraid, de Catastrophe Games y Eneida Games, que nos ponía en la piel de un niño de 11 años secuestrado por un asesino, del que hay que escapar, recorriendo una casa llena de acertijos.

En esta segunda entrega, la distorsión de la realidad y los sueños se mezclan para generar una sensación de caos, acompañada de todo lo bizarro que se le pueda ocurrir a los desarrolladores, de forma que el jugador no pueda estar seguro de qué es verdad y qué no. En esta oportunidad, en vez de una vela par alumbrarse, contará con una linterna. Sin embargo, esto no significa que eso lo haga más fácil.

David, el sobreviviente del primer juego, creció y ahora está traumatizado, sufriendo de pesadillas constantes que lo llevan de vuelta a su infancia. Ahora no sabe cómo seguir adelante con su vida y debe volver a recorrer una mansión repleta de puzzles, intentando recuperar la cordura.

Don’t Be Afraid 2 estará disponible tanto para PC como para Xbox. Todavía no tiene fecha certera de lanzamiento, pero no cabe dudas de que cuando esté en el mercado nos pondrá los pelos de punta.