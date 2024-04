Mike Laidlaw, exdirector creativo de la saga Dragon Age, hace un tiempo creo su nuevo estudio, llamado Yellow Brick Games. Ahora, presentó su primer videojuego. Se trata de Eternal Strands, que llegará a PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC.

La empresa, que además de tener a Laidlaw como líder, cuenta con varios veteranos de Ubisoft, iba a editar el juego con Private Division, pero finalmente lo harán ellos mismos.

El título será un RPG de acción en el que el jugador se pondrá en la piel de Brynn, una joven “tejedora” que se enfrenta a una invasión de bestias de distintos tamaños para poder recuperar su tierra natal.

En el tráiler podemos ver que tendrá mucho hincapié en interacciones elementales, que según los desarrolladores irán más allá de las que viemos en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Prometieron un "revolucionario sistema de interacciones" que "permitirá un grado de reactividad sin precedentes en el combate". También podemos ver enemigos gigantes en los que hay que treparse y buscar puntos débiles, al estilo Shadow of the Colossus,

"Armada con poderosas habilidades y un arsenal de armas mágicas, luchará contra enemigos que van desde constructos humanoides hasta descomunales bestias. Usa el entorno y la temperatura a tu favor en batallas contra criaturas fantásticas de toda índole; por ejemplo, para hacer que el fiero aliento de un dragón se vuelva contra sus secuaces de hielo. No dejes pared sin escalar, y usa habilidades arcanas para crear nuevas rutas. Explora el mundo en busca de los misterios perdidos del Enclave y desafía a los titanes en tu periplo", dice la descripción oficial de Eternal Strands en Steam.

Eternal Strands no tiene fecha de lanzamiento, pero sabemos que llegará a PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC.