El nuevo juego del universo del Señor de los Anillos ya tiene fecha de lanzamiento. Se trata de The Lord of the Rings: Return to Moria de Free Range Games y North Beach Games que estará en el mercado desde el 24 de octubre.

Este título estará disponible para PlayStation 5 y PC desde ese día. En esta última plataforma ya se puede reservar en Epic Games Store. Por otro lado, la versión de Xbox Series X/S tardará un poco más y arribará a principios de 2024, aunque todavía no tiene fecha confirmada.

Tanto la desarrolladora Free Range Games como la editora North Beach Games confirmaron que no solo estará disponible la versión digital. Los amantes de los títulos físicos podrán adquirirlo para PlayStation 5 desde el 5 de diciembre, aunque no confirmaron qué valor tendrá.

En esta oportunidad se contarán los sucesos posteriores a lo ocurrido en The Lord of the Rings. Con Sauron derrotado, Gimli y un grupo de enanos deciden regresar a recuperar Moria y el reino de Khazad-dûm. Allí deberán sobrevivir en mazmorras generadas de manera procedural, obteniendo recursos y construir objetos, armas, herramientas y edificios para reconquistar el territorio.

Por eso, el jugador deberá excavar y conseguir minerales y piedras preciosas que le servirán en su aventura. Pero también estarán escondidos objetos mágicos que podrían marcar la diferencia entre la vida y la muerte en las minas de Moria.