Descubre Animal Well, un juego indie desarrollado por una sola persona

Son pocos los juegos realizados por una sola persona que realmente llegan al mercado. Si bien hay grandes títulos, como Undertale o Papers Please, en general el desafío es tan grande que quedarse en el camino no es imposible. Por eso, que IGMODE haya anunciado la fecha de lanzamiento de Animal Well es una excelente noticia.

El metroidvania es desarrolado por Secret Mode. Pero no hay que dejarse engañar. El estudio tiene como encargado de arte, música, programación y diseño a Billy Bass, quien viene trabajando en este juego hace siete años. Al principio, comenzó su desarrollo en paralelo con su trabajo. Sin embargo, los últimos dos años se dedicó a pleno al proyecto.

Animal Well pondrá al jugador en la piel de una criatura recesión nacida que tiene que explorar un mundo desconocido, mientras encuentra objetos y habilidades que le permitan sobrevivir de los predadores que habitan ese extraño laberinto.

El creador aseguró que los jugadores tendrán una buena cantidad de posibilidades para elegir, por lo que se podrá avanzar de manera no lineal y descubriendo los secretos escondidos que dejará en el mapa.

Animal Well se lanzará el 9 de mayo en PC, PlayStation 5 y Switch.