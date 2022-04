Datazo: ¿Cuándo arranca la renovada PlayStation Plus?

Finalmente se confirmó el lanzamiento del nuevo PlayStation Plus que unirá el servicio actual con ese nombre al de PlayStation Now. Hasta ahora se sabía que iba a ser en junio pero esperábamos el día exacto… bueno, aquí está:

Para América estará disponible desde el 13 de junio. Sin embargo, los primeros en probarlo serán los asiáticos desde el 23 de mayo, menos la isla de Japón, que podrá acceder desde el 1 de junio. Como ya comentamos, luego viene el turno de nuestro continente y, posteriormente, Europa podrá ingresar desde el 22 de junio. Pero ojo, porque desde la empresa dicen que son las fechas estimadas que esperan poder cumplir.

O sea, falta poco menos de dos meses para que comience el nuevo servicio. Se dividirá en tres niveles, cada uno con sus características. Todos permiten acceder a descarga gratuita de juegos mensualmente, además de descuentos exclusivos, almacenar partidas en la nube o al multijugador online. Sin embargo, los niveles superiores abrirán un catálogo de juegos mayor al jugador.

El segundo nivel, PlayStation Plus Extra, agrega hasta 400 juegos de PS4 y PS5, entre los que estarán Death Stranding, God of War, Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 y Returnal. El superior, PlayStation Plus Premium permitirá jugar a 340 títulos más de PSX, PS2, PS3 y PSP y acceso a pruebas de juegos por tiempo limitado. Por supuesto, cada uno tendrá un valor distinto, de la mano de lo que habilita al jugador.

Lo que sí está completamente confirmado es que, a diferencia con el servicio similar de Xbox, no tendrá lanzamientos exclusivos.