Cuphead: The Delicious Last Course promete ser espectacular

Cuphead es considerado uno de los mejores juegos de la historia por su apartado gráfico y musical. Además, se lo reconoce como un juego difícil que requiere práctica y concentración.

Para los que no lo conocen, es un juego run and gun que gráficamente parece un dibujo animado de principios del siglo XX. Para lograrlo, primero se dibujó todo a mano y luego se digitalizó.

Ahora, los amantes del juego están más que entusiasmados con la pronta aparición de la expansión The Delicious Last Course. Para este proyecto, se mantuvo el estilo de trabajo para, así, asegurar la calidad del juego.

Si bien es una expansión, y por lo tanto tiene menos tamaño que el juego, se trató de mejorar el estilo artístico. "Con los cuadros de animación adicionales hemos pasado de ese estilo más básico, de principios de los años 30, a algo más cercano a Fantasía" comentó la artista Maja Modlenhauer, haciendo referencia a la famosa película de animación de 1940, aunque reconoció: "no estamos remotamente cerca de Fantasía, pero es a lo que aspiramos". De la mano de eso, también creció la cantidad de músicos que participaron en la banda sonora pasando de 65 a 110.

El DLC estará en el mercado a partir del 30 de junio para PS4, Xbox One, PC y Switch. Se estima que la duración de la expansión llegara a las 4 horas. Además, agrega por lo menos cinco jefes finales nuevos y la posibilidad de utilizar un personaje que debuta: Ms Chalice. Según los desarrolladores de Studio MDHR, los nuevos bosses serán más monstruosos y extravagantes. Por otro lado, se agrega una nueva habilidad, un doble salto, que después se puede trasladar al juego original.