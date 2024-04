Confirmaron un nuevo juego de una de las franquicias más querida

Se rumoreaba y se confirmó: se viene un nuevo juego de la franquicia Prince of Persia. Se trata de The Rogue Prince of Persia, que será desarrollado por Evil Empire y publicado por Ubisoft.

Por lo que vemos, a nivel visual y de jugabilidad se lo ve similar a Dead Cells. Los enemigos principales serán los hunos y los niveles se generarán de manera procedural.

Por el momento, tenemos confirmado que estará en Acceso Anticipado para PC en Steam desde el 14 de mayo. No está claro si va a llegar a otras plataformas, como Xbox Series X/S, por lo que tendremos que esperar por más novedades. Seguramente, habrá noticias en el próximo Ubisoft Forward.

Sí, te confirmamos que existe la posibilidad de participar de un alfa cerrado, anotándose en la página web oficial del juego. Al mismo tiempo, Evil Empire aseguró desde su cuenta en Twitter que su intención es rendirle homenaje a la franquicia pero con su propia visión.