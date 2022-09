Call of Duty: Modern Warfare 2 presentó sus novedades

Activision Blizzard tuvo un día agitado porque realizó el Call of Duty: Next, un evento dedicado a su saga estrella. Obviamente, la estrella fue Call of Duty: Modern Warfare II, que se encuentra a un mes y medio de su lanzamiento, por lo que presentaron muchas de las características que tendrá.

Está claro que el modo campaña es siempre una faceta importante de Modern Warfare II, pero todos los ojos están puestos en lo que serán los modos multijugador. Los servidores abrirán el 28 de octubre, al mismo tiempo que el juego salga al mercado.

Movilidad

Las principales modificaciones tienen que ver con el calibrado de la forma en la que las miras entran y salen del campo de visión. Además, introdujeron un sprint táctico que se puede combinar con otros movimientos. Por ejemplo: si el jugador corre y se agacha, se desliza, como ya era posible. Sin embargo, eso acorta la distancia recorrida pero permite ganar maniobrabilidad.

Realismo

Se busca mejorar de la mano del diseño de vehículos y la forma en que reciben daño. Se agregaron transportes para tierra, mar y aire con prioridad en lo acuático. Por eso, las batallas marítimas y subacuáticas recibieron una lavada de cara y se calibraron los comportamientos y reacciones de las armas, con la aparición de nuevas opciones y recursos.

Uno de los datos curiosos es que se modificó el sistema de chat por cercanía, lo que hará que nos podamos tropezar con enemigos o ser detectados. El punto débil es que por ahí puede llevar a los jugadores a utilizar sus propios servidores de Discord y no los del juego.

Armas

Se reorganizó la manera de construir y ajustar las mejoras y piezas. Habrá distinción entre las universales y las específicas de cada arma, con un sistema de leveleo más cómodo e intuitivo. De cualquier forma, esto será puesto a prueba y se verá como funciona.

Modos de juego

Los modos clásicos como Specials Ops, Deathmatch por equipos y Dominación estarán presentes. Pero además, agregan cuatro nuevas formas de divertirse: