Baldur’s Gate 3 de Larian Studios ganó el premio GOTY (juego del año) en The Game Awards y en los Golden Joysticks Awards. Pero eso no fue todo, porque ese mismo día anunció que llegaba a las consolas de Microsoft: Xbox One y Xbox Series X/S.

Por desgracia, no todas las noticias respecto al RPG que revivió al género son positivas. Finalmente, se aclararon las dudas y Baldur’s Gate 3 no llegará a Xbox Game Pass.

"Desde el principio dijimos que no iba a estar en Game Pass, no estará en Game Pass", aseguró Swen Vincke, fundador de Larian Studios, en una entrevista con IGN.

Vincke remarcó que el modelo de monetización del juego, de un pago único para conseguir todo el contenido, sin suscripciones ni compras, es el que mejor se adapta al proyecto: "Hicimos un gran juego, así que creo que hay que pagar un precio justo por eso, y creo que está bien. Además, no cobramos ninguna microtransacción, así que tienes lo que pagas. Desde el principio, es un juego muy sustancioso. Creo que debería poder existir tal como está. Esto es lo que nos permite seguir creando otros juegos", finalizó.

Plataformas: PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S

