Atlas Fallen de Deck13 Interative y Focus Entertainment había anunciado que saldría en otoño de este año y ya confirmó fecha de lanzamiento: será el 16 de mayo de 2023 para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S. El nuevo RPG de acción, de los creadores de Lords of the Fallen y The Surge, llevará a los jugadores al desierto donde enfrentaran monstruos gigantes y dioses caídos de manera individual o cooperativa.

La editora compartió la noticia y varias imágenes del juego. Ahí podemos ver las criaturas a las que habrá vencer. Al mismo tiempo, dejaron un nuevo trailer, el primero desde la Gamescom 2022.

Los jugadores recorrerán un mundo semiabierto, ambientado en una fantasía repleta de secretos, Pero para llegar a distintos lugares habrá que aprender habilidades específicas. Eso sí, estará lleno de peleas contra todo tipo de enemigos, lo que obligará a plantear estrategias y analizar las armas a utilizar.

En la sinopsis oficial, los desarrolladores dicen: "Levántate y deslízate por las arenas de una tierra atemporal, repleta de antiguos peligros, misterios y fragmentos del pasado. Usa potentes habilidades y armas imbuidas de arena para cazar monstruos legendarios en un combate intenso y espectacular. Levántate y libera a la humanidad de la opresión de los dioses corrupto".