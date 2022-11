God Of War: Ragnarok comenzó a ganar premios internacionales

Kratos y Atreus no dejan de sumar seguidores y reconocimientos. Ahora se quedaron con el Premio Titanium al Mejor Juego del Año (GOTY) en la "BIG Con" (Bilbao International Games Conference). Llega fin de año y en el mundo de los videojuegos los premios. Hay para todos los gustos, en todos los lugares y de todos los estilos. Sin lugar a dudas The Games Awards es el más importante, pero el D.I.C.E. awards y los premios BAFTA no se quedan atrás.

En la conferencia de videojuegos de la ciudad española, se reconocieron las siguientes categorías y estos fueron los ganadores:

GOTY (Juego del año)

God of War: Ragnarok de Santa Monica Studio y Sony Interactive Entertainment

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Kratos y su hijo, Atreus se encuentran en los países nórdicos. Deben recorrer los nueve reinos en búsqueda de respuestas. Al mismo tiempo, las fuerzas de Asgard se preparan para enfrentar el Ragnarok, el fin del mundo nacido de una profecía. A través de su viaje, exploran paisajes mientras enfrentan a enemigos monstruosos y a los dioses nórdicos. Con la amenaza del Ragnarok cada vez más cerca, Kratos deberá elegir entre su seguridad y la de su hijo o arriesgar todo para proteger los distintos reinos.

Los otros nominados eran:

A Plague Tale: Requiem de Asobo Studio y Focus Entertainment

Elden Ring de From Software y Bandai Namco

Return to Monkey Island de Terrible Toybox y Devolver Digital

Mejor Game Design

Elden Ring de From Software y Bandai Namco

Plataforma: PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 y PlayStation 5

Sinluz debe atravesar las Tierra Intermedias para recuperar los fragmentos del Círculo de Elden y recuperar el equilibrio. Para eso confronta a los semidioses que gobiernan los reinos.

Los otros nominados eran:

God of War: Ragnarok de Santa Monica Studio y Sony Interactive Entertainment

TUNIC de TUNIC Team y Finji

Bayonetta 3 de PlatinumGames

Mejor Diseño Narrativo

God of War: Ragnarok de Santa Monica Studio y Sony Interactive Entertainment

Los otros nominados eran:

Return to Monkey Island de Terrible Toybox y Devolver Digital

A Plague Tale: Requiem de Asobo Studio y Focus Entertainment

Pentiment de Obsidian Entertainment

Mejor Dirección de Arte

Return to Monkey Island de Terrible Toybox y Devolver Digital

Plataformas:PlayStation 5, PC, Nintendo Switch y Xbox Series X/S

Guybrush Threepwood está de regreso en la última aventura gráfica de la saga clásica.

Los otros nominados eran:

God of War: Ragnarok de Santa Monica Studio y Sony Interactive Entertainment

A Plague Tale: Requiem de Asobo Studio y Focus Entertainment

Elden Ring de From Software y Bandai Namco

Mejor Dirección de Sonido

A Plague Tale: Requiem de Asobo Studio y Focus Entertainment



Plataforma: PC, Xbox Series X/S y PlayStation 5

Juego de acción centrado en el sigilo y el actuar en las sombras. Amicia y Hugo, los protagonistas de la saga, buscan sobrevivir en una Francia infestada de ratas y azotada por la peste. Encontrar la cura es el objetivo principal mientras los niños intentan llegar a una isla donde esperan poder encontrar la salvación de Hugo.

Los otros nominados eran: