Explorá Wilmot Works it Out: puzzles y creatividad

Uno de los estudios más destacados dentro del programa ID@Xbox ha sido FINJI, el editor detrás del exitoso TUNIC. Aunque este juego, que nos llevó a explorar un mundo encantador a través de los ojos de un zorro naranja, se lanzó hace ya un par de años, el equipo de FINJI no ha estado inactivo. Durante el Awesome Indies Show, la compañía ha presentado su nuevo título: Wilmot Works it Out, que promete ofrecer una experiencia totalmente diferente a la de su predecesor.

A diferencia de TUNIC, que se centraba en la aventura y la exploración, Wilmot Works it Out nos sumerge en el género de los puzles. Este nuevo juego es una secuela directa de Wilmot's Warehouse y está siendo desarrollado por el talentoso Richard Hogg, conocido por su trabajo en Hohokum y Flock, junto al equipo de Hollow Ponds, responsables de títulos como I Am Dead. La colaboración entre estos creativos promete una propuesta innovadora y atractiva para los amantes de los desafíos mentales.

En Wilmot Works it Out, los jugadores volverán a ponerse en la piel de Wilmot, un personaje ya conocido por aquellos que disfrutaron de su primera aventura en Wilmot's Warehouse. Esta vez, el objetivo será completar más de 60 puzles únicos, diseñados con una estética que evoca tranquilidad y satisfacción. A medida que resolvamos cada uno de estos desafíos, tendremos la oportunidad de decorar las distintas estancias de nuestro hogar virtual, cubriendo las paredes con nuestras creaciones. El juego se perfila como una experiencia ideal para quienes buscan un entretenimiento relajante, encajando perfectamente en la tendencia de juegos "cozy" que han ganado popularidad en los últimos años.

La fecha de lanzamiento de Wilmot Works it Out está fijada para el 23 de octubre, y estará disponible inicialmente para PC y Mac. Los interesados ya pueden añadir el juego a su lista de deseados en Steam, y aunque no se ha confirmado oficialmente, es muy probable que el título llegue a otras plataformas en un futuro cercano, ampliando su accesibilidad a un público más amplio.

Con este nuevo lanzamiento, FINJI continúa demostrando su capacidad para diversificar su catálogo y ofrecer experiencias de juego que, aunque distintas en género y enfoque, comparten una dedicación a la calidad y al entretenimiento que ha caracterizado todos sus proyectos. Mientras esperamos el lanzamiento, los seguidores del estudio pueden anticipar una nueva aventura que, aunque diferente en su ejecución, seguramente mantendrá el sello distintivo de FINJI en cuanto a creatividad y atención al detalle.