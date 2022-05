Battlefield 2042 estará en Xbox Game Pass Ultimate y EA Play

La unión hace la fuerza, dice un viejo adagio, y en este caso parece que es más verdadero que nunca. La relación entre Xbox Game Pass y EA Play tiene a los usuarios muy felices ya que pueden disfrutar de muchos juegos. Aunque todavía no está al 100%, de a poco se va acomodando y brindando más a las plataformas de Microsoft.

Hace unos días, un error de una de las plataformas deslizó que llegará FIFA 22 tanto a la de Xbox como a la de EA. Pero ahora, y ya con toda la intención de que nos enteremos, se conoció que Battlefield 2042 estará pronto en Xbox Game Pass a través de EA Play.

Ahora, hay que ser honestos. El último título desarrollado por DICE no fue bien recibido y perdió jugadores, y no pocos, desde su lanzamiento. Por eso, con se llegada a la suscripción de Xbox busca revitalizarlo. Cabe reconocer que desde su salida, tanto la desarrolladora como EA están publicando actualizaciones para hacer el juego más atractivo como, por ejemplo, chat de voz, que nadie entendía por qué no estaba desde un comienzo. Otros también aseguran que el hecho que Halo : Infinte saliera al mismo tiempo, y mucho más pulido, le robó jugadores al juego de Electronic Arts.

¿Qué es Battlefield 2042?

Es un juego FPS (disparos en primera persona) que marca el regreso de la saga a la guerra total. En un futuro no muy lejano, el caos tomó el control. Ahora hay que adaptarse o morir. Por eso, el jugador cuenta con arsenal de vanguardia y debe prepararse para los distintos campos de batalla que vaya cruzando.