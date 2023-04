La mala noticia se veía venir: la E3 fue cancelada. El histórico evento de videojuegos se iba a realizar entre el 13 y 16 de junio, pero las principales empresas de la industria lo dejaron de lado para hacer los propios por lo que se perdió todo interés.

Pero a no desesperar porque, a lo largo de 2023, todavía quedan varias instancias para descubrir lo que viene en el mundo de los videojuegos. Acá te damos el listado de las más importantes:

Summer Game Fest

Fecha: 8 de junio

Lo produce Geoff Keighley, el creador de The Game Awards, y para 2023 promete su edición más grande. Por primera vez el encuentro tendrá su faceta presencial y se realizará en el YouTube Theater con público.

Pero además, de la mano se presenta el Days of the Devs, el evento de Double Fine y iam8bit donde se muestran distintos juegos indies. Sin lugar a dudas es uno de los encuentros importantes del año y se esperan muchas novedades, incluídas las relacionadas con el DLC de Cyberpunk 2077.

Xbox Games Showcase y Starfield Direct

Fecha: 11 de junio

Xbox abandonó el E3 y confirmó su propio evento. Por el momento lo único confirmado es que tendrá una presentación especial dedicada a Starfield, que sale el 6 de septiembre para Xbox Series X/S y PC. Dentro de las predicciones, algunos calculan que habrá novedades de Forza Motorsport. que se lanzará en algún momento de 2023

Ubisoft Forward

Fecha: 12 de junio

Los franceses también abandonaron el barco de la E3 y ahora deberemos esperar a su presentación. Por ahí hay novedades de Assassin's Creed Mirage, de The Crew Motorfest, o de Avatar: Frontiers of Pandora. Algunos tienen la esperanza de alguna confirmación respecto a la fecha para Skull and Bones.

Sabemos que Ubisoft tiene en carpeta títulos como Splinter Cell Remake, y hace años desde que mostraron los últimos vídeos de Beyond Good & Evil 2. Al mismo tiempo, se sabe que hay por lo menos 5 títulos de la franquicia Assassin's Creed en producción, por lo que tal vez haya algunas novedades importantes

Devolver Direct

Fecha: por ser anunciada

Devolver Digital es una de las editoras de juegos independientes más importantes. Confirmó que realizará su evento bajo el paraguas del Summer Game Fest pero todavía no confirmó cuándo.

El resto

Hay varios eventos de los que todavía no se conoce el día que se realizarán pero sería muy extraño que no ocurran. PlayStation, Nintendo y PC Gaming Show son tradicionales y es seguro que ocurrirán. Al mismo tiempo, existen dudas si Capcom, EA y el Future Game Show se llevarán adelante, pero nada se descarta.